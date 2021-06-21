Ataşehir'de 3 milyon 300 bin liralık gasp dehşetinde 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Hasan YILDIRIM -Özgür EREN / ATAŞEHİR'de Sibel Koçan'ı başından vurup, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla kaçan gaspçıları yakalamak için başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

Hasan YILDIRIM -Özgür EREN/ ATAŞEHİR'de Sibel Koçan'ı başından vurup, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla kaçan gaspçıları yakalamak için başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

Ataşehir'de şirket binası önünde SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ı başından vuran gaspçılar, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla kaçmıştı. Öldürülen kadının eski kocası Süleyman Aydın da 20'nci kattan atlayarak intihar etmişti. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan polis ekipleri 13 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada ifadeleri alınan şüphelilerden 6'sı Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. 7 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı