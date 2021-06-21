ATAŞEHİR'DE 3 MİLYON 300 BİN LİRALIK GASP DEHŞETİNDE ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ-1

Hasan YILDIRIM -Özgür EREN / ATAŞEHİR'de şirket binası önünde SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ı başından vuran gaspçılar, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla kaçmıştı.

Hasan YILDIRIM -Özgür EREN/ ATAŞEHİR'de şirket binası önünde SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ı başından vuran gaspçılar, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla kaçmıştı. Öldürülen kadının eski kocası Süleyman Aydın da 20'nci kattan atlayarak intihar etmişti. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan polis ekipleri 13 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı