Ataşehir'de 3 milyon 300 bin liralık gasp dehşetinde şüpheliler adliyeye sevk edildi-1

Hasan YILDIRIM -Özgür EREN / ATAŞEHİR'de şirket binası önünde SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ı başından vuran gaspçılar, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla kaçmıştı.

Hasan YILDIRIM -Özgür EREN/ ATAŞEHİR'de şirket binası önünde SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ı başından vuran gaspçılar, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla kaçmıştı. Öldürülen kadının eski kocası Süleyman Aydın da 20'nci kattan atlayarak intihar etmişti. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan polis ekipleri 13 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı