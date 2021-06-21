Ataşehir'de 3.3 milyon TL'lik gasp olayında 13 gözaltı

Ataşehir'de bulunan SAS Holding'in yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan, maskeli 3 gaspçının saldırısında hayatını kaybetmiş, Koçan'ın eski eşi ise ardından intihar etmişti.

Ataşehir'de bulunan SAS Holding'in yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan, maskeli 3 gaspçının saldırısında hayatını kaybetmiş, Koçan'ın eski eşi ise ardından intihar etmişti. 3 milyon 300 bin TL'lik gasp olayında 13 kişi gözaltına alındı.

Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde SAS Holding'in yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan (40), şirket çalışanı Aydın Mert'le birlikte bankaya giderek 3 milyon 300 bin TL çekti. Koçan, parayı yanındaki çantaya doldurarak saat 10.00 sıralarında Küçükbakkalköy'deki holding binasına geldi. Sibel Koçan'ın yanına, maskeli 3 kişinin bulunduğu bir otomobil yanaştı. Otomobildeki iki kişi aşağı inerek çantayı almaya çalıştı. Sibel Koçan elinde tuttuğu çantayı vermemek için direnince arbede çıktı. Gaspçılardan biri tabancayla Sibel Koçan'ı başından vurdu, ardından gaspçılar çantayı alarak kaçtı. Olayın ardından Sibel Koçan'ın eski eşi Süleyman Aydın Ataşehir'deki bir rezidans dairesinden atlayarak yaşamına son verdi.

Polis ekipleri, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. Soruşturmalar kapsamında olayla ilgili olarak 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 6'sının adliyeye sevk edileceği öğrenildi - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı