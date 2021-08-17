ATAŞEHİR'DE 3.3 MİLYON LİRALIK GASP DEHŞETİNİN TETİKÇİSİ YAKALANDI
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ATAŞEHİR'DE 3.3 MİLYON LİRALIK GASP DEHŞETİNİN TETİKÇİSİ YAKALANDI

ATAŞEHİR'DE 3.3 MİLYON LİRALIK GASP DEHŞETİNİN TETİKÇİSİ YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AATAŞEHİR'de SAS Holding yöneticisi Sibel Koçan öldürülmesiyle sonuçlanan gasp dehşetinin tetikçisi yakalandıAtaşehir, İçerenköy'de geçtiğimiz haziran ayında, SAS Holding yöneticisi Sibel Koçan, sokak ortasında gaspçılar tarafından öldürüldü.

AATAŞEHİR'de SAS Holding yöneticisi Sibel Koçan öldürülmesiyle sonuçlanan gasp dehşetinin tetikçisi yakalandı

Ataşehir, İçerenköy'de geçtiğimiz haziran ayında, SAS Holding yöneticisi Sibel Koçan, sokak ortasında gaspçılar tarafından öldürüldü. Şüpheliler 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayı gasp ederek kaçtı. Olaydan kısa süre sonra Sibel Koçan'ın eski eşi Süleyman Aydın, 32. kattan atlayarak hayatına son verdi. Yapılan çalışmada Sibel Koçan'ın içinde bulunduğu araçta toplam 9.9 milyon lira nakit para bulunduğu tespit edilmişti.

Polis olaydan sonra yaptığı çalışmada olaya karışan 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 7'si işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Polis olayla ilgili sürdürdüğü soruşturmada olayda silah kullanan ve Sibel Koçan'ı öldürdüğünü tespit ettiği bir kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelinin Cinayet Büro Amirliğinde sorgulandığı öğrenildi. Şüpheli işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ATAŞEHİR'DE 3.3 MİLYON LİRALIK GASP DEHŞETİNİN TETİKÇİSİ YAKALANDI - Haberler
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