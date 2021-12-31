Ataşehir'de 284 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi - Haberler
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Ataşehir'de 284 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi

Ataşehir'de 284 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ATAŞEHİR'de Türkmenistan uyruklu bir kişinin evinde alkol sattığı ihbarını alan polis ekipleri, yaptıkları operasyonda 284 şişe sahte bandrollü içki ele geçirdi.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - ATAŞEHİR'de Türkmenistan uyruklu bir kişinin evinde alkol sattığı ihbarını alan polis ekipleri, yaptıkları operasyonda 284 şişe sahte bandrollü içki ele geçirdi.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri; mahalle sakinlerinin, Türkmenistan uyruklu bir kişinin Kayışdağı Mahallesi'ndeki evinde alkol sattığını ihbar etmesi üzerine harekete geçti. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Türkmenistan uyruklu Nızamıddın Ahmedov'un kaldığı eve baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda çeşitli markalarda toplam 284 şişe sahte bandrollü içki, 155 litre etil alkol, 1 adet arıtma cihazı, dolum yapmaya yarayan kaplar, huni ve çok sayıda ambalaj malzemesi, etiket ve kapaklar ele geçirildi. Adreste ele geçirilen şişelerdeki içkilerden numune alınarak teste gönderildi.


- İstanbul
Ataşehir'de 284 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi

Ataşehir'de 284 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi

Ataşehir'de 284 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi

Ataşehir'de 284 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi

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