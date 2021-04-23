Ataşehir'de 23 Nisan coşkusu sokaklarda yaşandı
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Ataşehir'de 23 Nisan coşkusu sokaklarda yaşandı

Ataşehir'de 23 Nisan coşkusu sokaklarda yaşandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ataşehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bando takımı ve araç konvoyu eşliğinde coşkuyla kutlandı.

Ataşehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bando takımı ve araç konvoyu eşliğinde coşkuyla kutlandı. Belediye Başkanı Battal İlgezdi, konvoya katılarak çocukların bayram coşkusuna ortak oldu.

Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl da coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında oluşturulan araç konvoyu Ataşehir'in sokaklarında turlayarak renkli görüntülere sahne oldu. Üstü açık kamyondaki bando takımının seslendirdiği marşlar ve şarkılara vatandaşlar evlerinden ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Pandemi tedbirleri kapsamında düzenlenen kutlamalara, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de katıldı. Üstü açık tır ile Ataşehir'in sokaklarını gezen İlgezdi, evlerinden bayram coşkusuna eşlik eden çocuklar ve ailelerini selamladı. - İSTANBUL

Ataşehir'de 23 Nisan coşkusu sokaklarda yaşandı
Ataşehir'de 23 Nisan coşkusu sokaklarda yaşandı
Ataşehir'de 23 Nisan coşkusu sokaklarda yaşandı
Ataşehir'de 23 Nisan coşkusu sokaklarda yaşandı
Ataşehir'de 23 Nisan coşkusu sokaklarda yaşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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