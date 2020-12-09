Son dakika haber! Ataşehir'de 2 yaşındaki çocuk annesini balkona kilitledi

Ataşehir'de 2 yaşındaki İbrahim Aras Yılmaz, kapıyı kilitleyince annesi balkonda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan anne oğluna sarılarak gözyaşı döktü.

Olay, Kayışdağı Mahallesi'nde dün meydana geldi. 4 katlı binanın 3. katında oturan Firdevs Yılmaz çamaşır asmak için balkona çıktı. Anne balkonda çamaşır astığı sırada evde olan 2 yaşındaki oğlu İbrahim Aras Yılmaz kapıyı arkadan kilitledi. Balkonda mahsur kalan anne oğlunun kapıyı açması için uzun süre uğraştı. Tüm çabalarına rağmen oğluna kilidi açtıramayan kadın, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ataşehir itfaiyesi ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Merdiven yardımıyla balkona çıkan ekipler kilitli olan kapıyı açarak anneyi kurtardı.

OĞLUNA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kısa süreli panik yaşayan anne kapının açılır açılmaz evde olan oğluna sarılarak gözyaşı döktü. Anne ve oğlu itfaiye ekiplerine balkondan el salladıktan sonra eve girdi. Haber i alarak eve gelen baba Ahmet Yılmaz "Annesi çamaşır asmak için balkona çıkmış. İçerden kapıyı kilitlemiş. Çilingir de hemen temin edemedik. Sağ olsun itfaiyeden yardım istedik. İtfaiyeden arkadaşlar merdivenle balkona çıkararak açtı kilidi. Eşim bayağı korkmuş" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı