Ataşehir'de 2 milyon doların üzerinde sahte para ele geçirildi
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Ataşehir'de 2 milyon doların üzerinde sahte para ele geçirildi

26.11.2020 11:53 | Son Güncelleme: 26.11.2020 12:10

Ataşehir'de 2 milyon doların üzerinde sahte para ele geçirildi Sahte para basan kalpazan çetesi operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı İstanbul'da dün sahte para basan matbaaya yönelik operasyonun ayrıntıları belli oldu.

Ataşehir'de 2 milyon doların üzerinde sahte para ele geçirildi

Sahte para basan kalpazan çetesi operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul'da dün sahte para basan matbaaya yönelik operasyonun ayrıntıları belli oldu. Piyasaya sürülmek üzere basılan sahte doların 2 milyonun üzerinde olduğu duyuruldu.

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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'de bir depoda sahte para basan baskı tesisine operasyon düzenlemiş, İ.İ., İ.İ., H.Y., K.A. ve İ.B. adlı 5 kalpazan suçüstü yakalanırken, yüklü miktarda sahte dolarla birlikte sahte pasaport, sahte kimlik, sahte çek senet, sahte diplomalar ele geçirilmişti.

Ataşehir'de "Mobilya Mağazası" tabelasıyla faaliyet gösteren baskı tesisinde 10 farklı ofset makinesine el konulan operasyonun ayrıntıları da gün yüzüne çıktı.

Kalpazanlar 2 milyon doları piyasaya sürmek üzereyken yakalandı

Piyasaya sürülmek üzere basılan sahte doların 2 milyonun üzerinde olduğu duyurulurken, operasyon düzenlenen baskı tesisinde 4 bin civarında değişik bankalara ait içeriği boş çek yaprağı, 500 adet çek zarfı ve çok sayıda çek yaprağında kullanılan filigranlı kağıt, bin 300 adet para basımında kullanılmak üzere hazırlanmış dolar kağıdı, 25 pasaport kaplama kılıfı, sahte belge üretimi için kullanıldığı değerlendirilen bin sayfa ince kağıt, kimlik basım cihazları, 150 adet çipli boş kimlik kalıbı, kimlik kaplama filmleri, 80 adet eski tip kadın kimlik belgesi kalıbı, 50 adet kimlik kaplama laminasyon filmi, ehliyet kesme makinesi, sahte paralar için seri numarası vurmada kullanılan 15 ctp, 18 adet yeni tip sürücü belgesi kalıbı, farklı şahıslara ait yeni tip kimlik, özel güvenlik kimlik kartı, MİT personel tanıtma belgesi, içeriği yazılı ve imzalı çekler, 1 damga basma makinesi ve 3 damga kalıbı, 1 mühür basımında kullanılan mühür kalıbı ve 1 adet mühür ıstampası, 2 ışıklı para kontrol cihazı, 2 içeriği boş lise diploması ve 17 boş diploma kalıbı, evlilik cüzdanları, farklı şahıslara ait 50 vesikalık fotoğraf, araç plakaları, çok sayıda hologram, hologram şeridinin ele geçirildiği aktarıldı.

Yakalanan şüphelilerin sorgusu sürüyor

Gözaltına alınan 5 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürerken, ele geçirilen sahte 2 milyon dolar para ile diğer materyaller Mali Şube Müdürlüğü avlusunda sergilendi.

Ataşehir'de 2 milyon doların üzerinde sahte para ele geçirildi
Ataşehir'de 2 milyon doların üzerinde sahte para ele geçirildi
Ataşehir'de 2 milyon doların üzerinde sahte para ele geçirildi
Ataşehir'de 2 milyon doların üzerinde sahte para ele geçirildi
Ataşehir'de 2 milyon doların üzerinde sahte para ele geçirildi
Ataşehir'de 2 milyon doların üzerinde sahte para ele geçirildi
Ataşehir'de 2 milyon doların üzerinde sahte para ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN

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