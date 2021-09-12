ATAŞEHİR'DE 2 MİLYON 400 BİN TL'LİK CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA - Haberler
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ATAŞEHİR'DE 2 MİLYON 400 BİN TL'LİK CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ATAŞEHİR'de cep telefonu mağazasına giren hırsızlar piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 400 bin TL olan 289 cep telefonunu çuvallarla koyup kaçtılar.

ATAŞEHİR'de cep telefonu mağazasına giren hırsızlar piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 400 bin TL olan 289 cep telefonunu çuvallarla koyup kaçtılar. Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Ataşehir'de 6 Eylül Pazartesi günü yaşandı. Sabah saatlerinde telefon mağazasına giren şüpheliler farklı marka ve modelde çok sayıda cep telefonunu çuvallara koyarak çaldılar. İş yerine gelen işletme sahibi telefonların yerinde olmadığını görğnce olayı hemen polis ekiplerine bildirdi. Ekipler olayla ilgili çalışma başlattı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini izleyerek şüphelileri tespit etti. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen Mehmet G. (22), Umut G.(32), Cem S.(26) ve Murat Ö.(34) olayın yaşandığı akşam Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan 289 cep telefonunun piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 400 bin TL olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşanan hırsısızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Telefonları çalan hırsızların binadan çıkarken binaya giren iki kişiye kapıyı açıp yol verdikleri de görülüyor. Şüpheliler daha sonra kendilerini bekleyen araçla olay yerinden kaçıyor.

ATAŞEHİR'DE 2 MİLYON 400 BİN TL'LİK CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA

ATAŞEHİR'DE 2 MİLYON 400 BİN TL'LİK CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA

ATAŞEHİR'DE 2 MİLYON 400 BİN TL'LİK CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA

ATAŞEHİR'DE 2 MİLYON 400 BİN TL'LİK CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA
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Haber: ATAŞEHİR'DE 2 MİLYON 400 BİN TL'LİK CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA - Haberler
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