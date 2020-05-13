ATAŞEHİR'DE 2 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN (1) İlkay DİKİCİ-Çağrı ÇALIŞKAN / ATAŞEHİR, Esatpaşa Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

İlkay DİKİCİ-Çağrı ÇALIŞKAN/ ATAŞEHİR, Esatpaşa Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın çatısı alev alev yanarken ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: DHA