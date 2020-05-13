Ataşehir'de 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı
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Ataşehir'de 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı

ATAŞEHİR'de 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Ataşehir'de 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı
13.05.2020 20:56 | Son Güncelleme: 13.05.2020 20:56
ATAŞEHİR'de 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çatıda büyük çapta hasar oluştu.

Ataşehir, Esatpaşa Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binanın çatısında saat 20.20 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın çatısı alev alev yanarken ekiplerin yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında binanın içerisinde kimsenin olmadığı öğrenilirken çatıda büyük çapta hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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