Ataşehir'de 16 ayrı otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ataşehir'de 16 ayrı otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ataşehir'de 16 ayrı otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı

ATAŞEHİR'de bir alışveriş merkezinin otoparkında araçların kapılarını açmaya çalıştığı belirtilen şüpheli S.B. yakalandı.

ATAŞEHİR'de bir alışveriş merkezinin otoparkında araçların kapılarını açmaya çalıştığı belirtilen şüpheli S.B. yakalandı. 16 ayrı otodan hırsızlık suçunun da faili olduğu belirlenen şüpheli güvenlik kamerasına da yansıdı. Şüpheli S.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.  Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezi otoparkında aracıyla gelen kişinin, diğer araçların kapılarını açmaya çalıştığı yönünde polise ihbarda bulunuldu. Harekete geçen ekipler, aynı gün saat 17.15 sıralarında  alışveriş merkezi otoparkında şüpheli S.B.'yi ( 48) yakaladı. Şüphelinin üst aramasında bir adet sinyal kesici jammer ele geçirilirken, şüpheli hırsızlık için alışveriş merkezi otoparkında bulunduğunu itiraf etti. Şüphelinin aracında yapılan aramada ise 2 çift eldiven ve hırsızlık sonucu elde edildiği değerlendirilen bir adet dizüstü bilgisayar ile şarj aleti ele geçirildi. Şüphelinin  6 Ağustos 2020 - 16 Mart 2021 tarihleri arasında aynı yöntemle meydana gelen 16 ayrı "Otodan hırsızlık" suçunun faili olduğu ve şüphelinin bu olaylarda 17 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet cep telefonu, 1 adet fotoğraf makinesi, 15 bin Euro ve 80 bin lira para çaldığı tespit edildi. "Otodan Hırsızlık" suçundan dün adliyeye sevk edilen S.B. tutuklanarak cezaevine konuldu.

(Fotoğraf)


Ataşehir'de 16 ayrı otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı
Ataşehir'de 16 ayrı otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı
Ataşehir'de 16 ayrı otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Erkan Kandemir Mehmet Özhaseki Jülide Sarıeroğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Aleyna Tilki Merve Dizdar
Spor Ali Koç Ozan Tufan Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ataşehir'de 16 ayrı otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 15:39:16. #1.16#
title