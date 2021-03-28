Ataşehir'de 16 ayrı otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı

ATAŞEHİR'de bir alışveriş merkezinin otoparkında araçların kapılarını açmaya çalıştığı belirtilen şüpheli S.B. yakalandı.

ATAŞEHİR'de bir alışveriş merkezinin otoparkında araçların kapılarını açmaya çalıştığı belirtilen şüpheli S.B. yakalandı. 16 ayrı otodan hırsızlık suçunun da faili olduğu belirlenen şüpheli güvenlik kamerasına da yansıdı. Şüpheli S.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezi otoparkında aracıyla gelen kişinin, diğer araçların kapılarını açmaya çalıştığı yönünde polise ihbarda bulunuldu. Harekete geçen ekipler, aynı gün saat 17.15 sıralarında alışveriş merkezi otoparkında şüpheli S.B.'yi ( 48) yakaladı. Şüphelinin üst aramasında bir adet sinyal kesici jammer ele geçirilirken, şüpheli hırsızlık için alışveriş merkezi otoparkında bulunduğunu itiraf etti. Şüphelinin aracında yapılan aramada ise 2 çift eldiven ve hırsızlık sonucu elde edildiği değerlendirilen bir adet dizüstü bilgisayar ile şarj aleti ele geçirildi. Şüphelinin 6 Ağustos 2020 - 16 Mart 2021 tarihleri arasında aynı yöntemle meydana gelen 16 ayrı "Otodan hırsızlık" suçunun faili olduğu ve şüphelinin bu olaylarda 17 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet cep telefonu, 1 adet fotoğraf makinesi, 15 bin Euro ve 80 bin lira para çaldığı tespit edildi. "Otodan Hırsızlık" suçundan dün adliyeye sevk edilen S.B. tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı