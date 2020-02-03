Ataşehir'de 14 katlı binada yangın paniği
Haberler » 3. Sayfa » Ataşehir'de 14 katlı binada yangın paniği - Haberler

Ataşehir'de 14 katlı binada yangın paniği

Ataşehir'de bir sitedeki 14 katlı binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

03.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:57
Ataşehir'de 14 katlı binada yangın paniği

'de bir sitedeki 14 katlı binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede söndürülürken, yangının çıktığı bina havadan görüntülendi.


Ataşehir'de Mahallesi Baraj Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir sitedeki 14 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Evde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.


Yangının çıktığı 14 katlı bina drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler