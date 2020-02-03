ATAŞEHİR'DE 14 KATLI APARTMANDA YANGIN
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ATAŞEHİR'DE 14 KATLI APARTMANDA YANGIN

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / ATAŞEHİR'de bir sitenin 14. katında yangın çıktı.

03.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:58
ATAŞEHİR'DE 14 KATLI APARTMANDA YANGIN

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ ATAŞEHİR'de bir sitenin 14. katında yangın çıktı. ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürürken, site sakinleri panik yaşadı.

Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi'nde bulunan bir sitenin 14. katındaki dairenin mutfağında saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.  Alevleri görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine verdi. Yangın nedeniyle dairede yaşayanlar ve site sakinleri kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine ekipler yangına müdahale etti. Büyük korku ve paniğin yaşandığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Dairede büyük çapta hasar meydana geldi.

Bir site sakini "dumanları görünce hemen itfaiye ekiplerine haber verdim. Doğalgazı kapattık. Dairede oturanlar dışarı çıktı. Mutfaktan çıkmış." diye konuştu.

Görüntü Dökümü: --------------------Daireden yükselen alevler-İtfaiyenin müdahalesi-Site sakinlerinin görüntüsü-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay görüntüler


Kaynak: DHA
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