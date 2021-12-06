ATAŞEHİR D-100 KARAYOLU'NDA 30 GÜN SÜRECEK YOL ÇALIŞMASI BAŞLADI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ATAŞEHİR D-100 KARAYOLU'NDA 30 GÜN SÜRECEK YOL ÇALIŞMASI BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

100 Karayolu'nda alt geçit çalışmaları nedeniyle Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - ATAŞEHİR D-100 Karayolu'nda alt geçit çalışmaları nedeniyle Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı geçici olara yan yoldan sağlanırken, yoğun trafik oluştu.

Ataşehir D-100 Karayolu Altıntepe Mevkiinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin alt geçit çalışması nedeniyle 05.12.2021 tarihinden itibaren trafik akışı Kartal- Kadıköy istikametinde 3 şerit olarak yan yola alındı. 1. etap çalışmasının 30 gün süreceği öğrenilirken, yapılan çalışma nedeniyle oluşan yoğunluk Kartal'dan başladı.

ATAŞEHİR D-100 KARAYOLU'NDA 30 GÜN SÜRECEK YOL ÇALIŞMASI BAŞLADI

ATAŞEHİR D-100 KARAYOLU'NDA 30 GÜN SÜRECEK YOL ÇALIŞMASI BAŞLADI

ATAŞEHİR D-100 KARAYOLU'NDA 30 GÜN SÜRECEK YOL ÇALIŞMASI BAŞLADI

ATAŞEHİR D-100 KARAYOLU'NDA 30 GÜN SÜRECEK YOL ÇALIŞMASI BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title