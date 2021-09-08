Ataşehir D-100'de sürücünün motosikletiyle tehlikeli dansı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ataşehir D-100'de sürücünün motosikletiyle tehlikeli dansı kamerada

Ataşehir D-100'de sürücünün motosikletiyle tehlikeli dansı kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

100 Karayolu'nda bir motosiklet sürücüsünün akan trafikte zikzaklar çizerek yaptığı tehlikeli hareketler cep telefonu kamerasına yansıdı.

ATAŞEHİR D-100 Karayolu'nda bir motosiklet sürücüsünün akan trafikte zikzaklar çizerek yaptığı tehlikeli hareketler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün öğle saatlerinde Ataşehir D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki bir motosikletlinin araçların arasında motosikletiyle sergilediği tehlikeli zikzak hareketleri sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan motosikletli bir süre bu şekilde ilerledikten sonra gözden kayboldu.


Ataşehir D-100'de sürücünün motosikletiyle tehlikeli dansı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Tuzla'da duramayan tren, istasyonda bekleyen trene çarptı
Tuzla'da duramayan tren, istasyonda bekleyen trene çarptı
Facianın eşiğinde dönüldü! Tuzla'da iki tren aynı rayda kafa kafaya geldi
Facianın eşiğinde dönüldü! Tuzla'da iki tren aynı rayda kafa kafaya geldi
İstanbul'da suya yüzde 15,62 zam yapıldı
İstanbul'da suya yüzde 15,62 zam yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Hulusi Akar Tanju Özcan Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Derya Baykal Rasim Öztekin
Spor Diego Cristiano Ozan Tufan Şenol Güneş Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ataşehir D-100'de sürücünün motosikletiyle tehlikeli dansı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 13:22:00. #1.15#

title