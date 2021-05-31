Son dakika haberi: ATAŞEHİR D-100'DE ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİL KAMERADA
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Son dakika haberi: ATAŞEHİR D-100'DE ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİL KAMERADA

Son dakika haberi: ATAŞEHİR D-100'DE ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİL KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Ataşehir'de, D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan otomobil alev alıp, yandı.

Ataşehir'de, D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan otomobil alev alıp, yandı. Karayolunda korku dolu anlar yaşanırken, polis ekipleri trafiği durdurdu.Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

D-100 Karayolu'ndan Kadıköy istikametine seyir halinde olan Cenk Bilgiç'in kullandığı 07 MGH 74 plakalı otomobil, Yenisahra Köprüsü altına geldiğinde aniden alev alıp, yanmaya başladı. Bilgiç, can havliyle oyomobilden inip, alevlere müdahale etmek istedi. Alevler kısa sürede büyüyerek, otomobili sardı.

KADIKÖY İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPANDI

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfiaye ve polis ekipleri sevk edildi.  Gelen polis ekipleri, araç trafiğini durdurdu. Korkuya neden olan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

Bir sürücü, "Motor kısmından alev aldı.Yol kapandı 20 dakikadır bekliyoruz" derken, başka bir sürücü, "Yarım saate yakın oldu. Araba yanıyordu. Allah'tan patlama olmadı" diye konuştu. Yol daha sonra tekrar trafiğe açıldı.

Görüntü dökümü:

---------------------Alev alev yanan aracın görüntüsü-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi-Polis ekiplerinin trafiği durdurması-Aracın söndürülmesi-Sürücü ile röp-Trafikte bekleyenlerden görüntüTrafikteki vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay görüntüler


Son dakika haberi: ATAŞEHİR D-100'DE ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİL KAMERADA
Son dakika haberi: ATAŞEHİR D-100'DE ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİL KAMERADA
Son dakika haberi: ATAŞEHİR D-100'DE ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİL KAMERADA
Son dakika haberi: ATAŞEHİR D-100'DE ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİL KAMERADA
Son dakika haberi: ATAŞEHİR D-100'DE ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİL KAMERADA
Son dakika haberi: ATAŞEHİR D-100'DE ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİL KAMERADA
Son dakika haberi: ATAŞEHİR D-100'DE ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİL KAMERADA
Son dakika haberi: ATAŞEHİR D-100'DE ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİL KAMERADA
Son dakika haberi: ATAŞEHİR D-100'DE ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİL KAMERADA
Son dakika haberi: ATAŞEHİR D-100'DE ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİL KAMERADA
Son dakika haberi: ATAŞEHİR D-100'DE ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİL KAMERADA
Son dakika haberi: ATAŞEHİR D-100'DE ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİL KAMERADA
Son dakika haberi: ATAŞEHİR D-100'DE ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİL KAMERADA
Son dakika haberi: ATAŞEHİR D-100'DE ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİL KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi: ATAŞEHİR D-100'DE ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİL KAMERADA - Haberler
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