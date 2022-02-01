Ataşehir çakar denetimi; geri geri giden sürücüye ceza - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ataşehir çakar denetimi; geri geri giden sürücüye ceza

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Ataşehir çakar denetimi; geri geri giden sürücüye ceza

ATAŞEHİR TEM Otoyolu'nda trafik ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - ATAŞEHİR TEM Otoyolu'nda trafik ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında yanlış yola girdiği için geri geri gitmek isteyen sürücüye ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ataşehir TEM Güney yol Çamlıca Gişeleri istikametinde çakar kullanan araç sürücülerini durdurarak denetledi. Denetimler sırasında çakar siren tertibatı olan araçlar durdurularak izin belgeleri incelendi. Uygulama sırasında yanlış yola girdiği için geri geri gitmek isteyen sürücüye 800 lira ceza kesildi. Geri geri giderek trafiği tehlikeye düşüren sürücü, "Yanlış yola girdik. Ceza yiyeceksek yiyeceğiz" dedi. Ayrıca cam filmi bulunan bir otomobil sürücüsüne de 427 lira ceza kesildi.


- İstanbul
Ataşehir çakar denetimi; geri geri giden sürücüye ceza

Ataşehir çakar denetimi; geri geri giden sürücüye ceza

Ataşehir çakar denetimi; geri geri giden sürücüye ceza

Ataşehir çakar denetimi; geri geri giden sürücüye ceza

Ataşehir çakar denetimi; geri geri giden sürücüye ceza

Ataşehir çakar denetimi; geri geri giden sürücüye ceza

Ataşehir çakar denetimi; geri geri giden sürücüye ceza

Demirören Haber Ajansı - Güncel

TEM Otoyolu, Ataşehir, İstanbul, Tragger, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title