Ataşehir Belediyespor ve Adana İdmanyurdu kadın futbol takımları çeyrek finalde
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Ataşehir Belediyespor ve Adana İdmanyurdu kadın futbol takımları çeyrek finalde

Ataşehir Belediyespor ve Adana İdmanyurdu kadın futbol takımları çeyrek finalde
Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN - Haberler | Spor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Turkcell Kadın Futbol Ligi 2021 Sağlık Çalışanları Sezonu B grubunda rakiplerini mağlup eden Ataşehir Belediyespor ve Adana İdmanyurdu çeyrek finale yükseldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Turkcell Kadın Futbol Ligi 2021 Sağlık Çalışanları Sezonu B grubunda rakiplerini mağlup eden Ataşehir Belediyespor ve Adana İdmanyurdu çeyrek finale yükseldi.

Manavgat ilçesinde devam eden Turkcell Kadın Futbol Ligi 2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nda B Grubu maçları, bugün oynanan 2 karşılaşmayla sona erdi. Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde Adana İdmanyurdu ile 1207 Antalyaspor, Ataşehir Belediyespor ile de Hakkarigücü Spor karşılaştı. Her iki karşılaşma saat 14.30'da başladı.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen Adana İdmanyurdu - 1207 Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısında takımlar gol atmayı başaramadı. Maçın ikinci yarısında Adana İdmanyurdu'nun kazandığı serbest vuruşta, atışı kullanan Eda Döndü Derin düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. Karşılaşma devam ederken maçın hakemi kendisine küfürlü sözler söylediği gerekçesiyle yedek oyunculardan Ayşenur Büyükciğer'e kırmızı kart gösterdi. Maçı sonunda 1207 Antalyasporlu futbolcular hakeme uzun süre itiraz etti. Maça küçük çocuğuyla gelen Antalyasporlu bir kadın idareci, havlu açarak çocuğunu güneşten korumaya çalıştı.Maçın ardından, kucağında 3 yaşındaki oğlu Meris'le açıklama yapan Adana İdmanyurdu Spor takım kaptanı Songül Ece Altınöz, çeyrek finale çıktıkları için çok mutlu olduklarını kaydetti. Kaptan Altınöz, şunları söyledi: "Böyle bir mücadele, serüvende yer aldığım için çok mutluyum. Bu galibiyet için tüm arkadaşlarımın ayaklarına sağlık. Benim için en güzel onur gurur. Oğlumla beraber burada gençler arasında bir anne, bir futbolcu olarak koşturmak ve bu gurura ortak olmak, bu başarının bir parçası olmak eşsiz bir duygu."Adana İdmanyurdu Spor kalecisi Müge İnan da zor bir maç olmasını beklediklerini söyleyerek, "Artık deyim yerindeyse dananın kuyruğunun kopacağı yerdi. Grubumuzda puanlar çok kafa kafaya gidiyordu. Biz de grup liderliğimizi sürdürerek ve galibiyetle taçlandırarak çıkmak istiyorduk. Öyle de oldu, çok şükür" dedi.Adana İdmanyurdu Spor Teknik Direktörü Meryem Özyumuşak, gruptaki takımların eşit olduğunu dile getirerek, "İyi bir mücadele oldu, 2 galibiyet, 1 beraberlikle güzel şeyler başardık. İnşallah çeyrek finalde de güzel işler yapacağız. Bize destek olan Karataş, Pozantı ve Seyhan belediyelerine teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.Grubun diğer maçında Ataşehir Belediyespor ile Hakkarigücüspor karşılaştı. Karşılaşmayı, Seyhan Aycıbin, Mariam Houji  Müzeyyen Dilek Özbiler, penaltıdan Eda Karataş ve Aliye Bilgin'in attığı gollerle Ataşehir Belediyespor 5-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Ataşehir Belediyespor teknik Direktörü Taner Öner, ilk maçlarda kaleci ve golcü oyuncularının takımla beraber olmadığını belirterek, "Takımın atanıyla tutanı iyi olmazsa sıkıntı yaşar, biz de o sıkıntıyı yaşıyorduk. Ama bu maçta kadromuzu tamamladık ve galip geldik" dedi.

Ataşehir Belediyespor ve Adana İdmanyurdu kadın futbol takımları çeyrek finalde
Ataşehir Belediyespor ve Adana İdmanyurdu kadın futbol takımları çeyrek finalde
Ataşehir Belediyespor ve Adana İdmanyurdu kadın futbol takımları çeyrek finalde
Ataşehir Belediyespor ve Adana İdmanyurdu kadın futbol takımları çeyrek finalde
Ataşehir Belediyespor ve Adana İdmanyurdu kadın futbol takımları çeyrek finalde
Ataşehir Belediyespor ve Adana İdmanyurdu kadın futbol takımları çeyrek finalde
Ataşehir Belediyespor ve Adana İdmanyurdu kadın futbol takımları çeyrek finalde
Ataşehir Belediyespor ve Adana İdmanyurdu kadın futbol takımları çeyrek finalde
Ataşehir Belediyespor ve Adana İdmanyurdu kadın futbol takımları çeyrek finalde
Ataşehir Belediyespor ve Adana İdmanyurdu kadın futbol takımları çeyrek finalde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

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