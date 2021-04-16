Ataşehir Belediyespor'un kaptanı Nagehan Akşan, takımdaki aile ortamının şampiyonluğu getireceğine inanıyor

Antalya'da yarın başlayacak Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 sezonu organizasyonunda mücadele edecek Ataşehir Belediyespor'un kaptanı Nagehan Akşan, takımda yaşanan aile ortamının kendilerini başarıya taşıyacağına inandığını söyledi.

Antalya'da yarın başlayacak Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 sezonu organizasyonunda mücadele edecek Ataşehir Belediyespor'un kaptanı Nagehan Akşan, takımda yaşanan aile ortamının kendilerini başarıya taşıyacağına inandığını söyledi.

Kaptan Nagehan, B Grubu'nda başlayacakları kısaltılmış lig formatında gerçekleştirilecek sezon maçlarına ilişkin hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Çalışmalarını salgın sürecinde de sürdürdüklerini belirten Nagehan Akşan, "Bu hayatta zor veya basit diye bir şey yok. Çalışan kazanır. Hocamız bu süreçte bize antrenman programları verdi. Kendimizi hazırladık. Oyuncularımız fedakarlık yaptı, burada kaldılar. Kulüp bize sahip çıktığı için biz de kulübümüzün başarısını istiyoruz. Ligde gruptan lider çıkacağımıza inanıyorum. Finale de kalacağız. Finalde de başarılı olup döneceğiz. Tam bir aile ortamına sahibiz, bu yüzden başarılı olmamamız için bir neden yok." ifadelerini kullandı.

Ataşehir Belediyespor'a 3 yıl önce geldiğini kaydeden savunma oyuncusu, "Üç yıldan bu yana Ataşehir Belediyespor'da kaptanlık yapıyorum. Aynı zamanda öğretmenlik yapıyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Yaptığımız transferler ve hocamızla beraber birçok başarıya imza atacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

"Türkiye'de kadın futboluna ilgiyi asla yeterli görmüyorum"

Nagehan Akşan, Türkiye'de kadın futbolunun yeterli ilgiyi görmediğini ifade etti.

Birçok kulüpte oynadığını aktaran 33 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'de kadın futboluna ilgiyi asla yeterli görmüyorum. Trabzon'da oynadım, burada gördüğüm ilgiyi hiçbir zaman görmedim. Buraya geldikten sonra futboldan maddi ve manevi kazandığım şeyler oldu. Belediyenin nasıl futbolcusuna sahip çıktığını, hocaların nasıl arkadaş olduğunu gördüm. Burada hayatı öğrendim, bırakırsam da burada bırakırım diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Ataşehir Belediyespor'da futbolcuyu düşünen bir yapı olduğunu kaydeden tecrübeli oyuncu, "Dünya pandemiyle savaşırken biz de savaştık. Ne olursa olsun hocalarımız ve başkanlarımız hep yanımızdaydı. Hocamıza maddi bir problemimiz olduğunu söylediğimizde yerine getiriyordu. Bir yıldır futboldan para kazanamıyoruz. İş yerleri kapatıldı, öğretmenlik yapma imkanı olmadı ama Ataşehir Belediyesi her şekilde yanımızda oldu. Sporcu biraz destek görmek ister. Futbolcu, işin maddi boyutunu düşünmemeli, sadece saha içini düşünmeli." şeklinde konuştu.

"Futbola sokakta oynayarak başladım"

Kariyerine başlangıç hikayesinden de bahseden Nagehan Akşan, "Futbola sokakta oynayarak başladım. Beni lisedeki hocam keşfetti ve Trabzonspor'a gönderdi. Seçmelere girdim ve kazandım. Takım kurdular, sonra da A Milli Kadın Futbol Takımı'na seçildim. Yaşım büyüktü, çok geç başladım ama normalde sokak futboluna çok erken başladım. Bütün ailem, Trabzonspor'dan dolayı futbol aşığı. Onlar çok destekçim oldu." diyerek sözlerini tamamladı.

Lig formatı

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi, bu sezon salgın sebebiyle Antalya'da tek devreli eleme sistemine göre oynanacak.

İlk aşamada takımlar, dörderli gruplarda karşılaşacak. Grup müsabakalarında ilk 2 sırayı alan ekipler, çeyrek finale yükselecek. Bu turdan itibaren eleme usulüne göre gerçekleştirilecek karşılaşmalar sonunda Türkiye şampiyonu olacak takım, gelecek sezon UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.

Ataşehir Belediyespor ise 17 Nisan'da başlayacak ligde B Grubu'nda Hakkarigücü Spor, Adana İdmanyurduspor ve 1207 Antalyaspor ile mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ