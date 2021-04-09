Ataşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu
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Ataşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ataşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

Turkcell Kadın Futbol Ligi fikstür çekiminde Ataşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu.

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Turkcell Kadın Futbol Ligi fikstür çekiminde Ataşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu. Sağlık çalışanlarına adanan 2020-2021 sezonunda; kura sonucu B Grubu'na yerleşen Ataşehir Belediyespor'un rakipleri; Hakkarigücü Spor, Adana İdmanyurduspor ve 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımı oldu. Ataşehir Belediyespor ilk maçını 17 Nisan Cumartesi günü 1207 Antalyaspor ile yapacak.

17-18 Nisan tarihlerinde yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak ve Antalya'da düzenlenecek Turkcell Kadın Futbol Ligi müsabakaları 4 Mayıs tarihindeki final müsabakası ile sona erecek. Şampiyonluğu kazanan takım 2021-2022 sezonunda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.

Ataşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı'nı belediyede ağırlayan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi sporculara başarılar diledi. Kadın futbolculardan şampiyonluğu yeniden Ataşehir'e taşımalarını isteyen Başkan İlgezdi, "Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde 3 kez şampiyonluğa erişen Ataşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı'mızın kazanacağı başarılarla Ataşehir Belediyesi'nin adını dünyaya duyurmasını istiyoruz. Hem erkek egemen futbol dünyasına hem de Covid–19 pandemisine direnen ve zor günler geçiren tüm kadın futbolcularımıza yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.

Yeni sezon nasıl işleyecek?

Turkcell Kadın Futbol Ligi bu sezon 16 takım ile oynanacak. 1. Lig'de yer alan 12 takım ile 2. Lig'den yükselen 4 takımın 2019-2020 sezonundaki sıralamalarına göre takımlar 4 ayrı torbaya ayrıldı. Takımlar 1. turda gruplarındaki diğer takımlar ile birer kez karşılaşacak. Uzatma devrelerinin olmayacağı grup müsabakalarında alınan puanlara göre sıralama belirlenecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finallerde yer alma hakkını elde edecek. Çeyrek finallerden itibaren müsabakalar eleme usulü gerçekleştirilecek. Yarı final karşılaşmalarında mağlup olan takımlar üçüncülük, galip gelen takımlar ise şampiyonluk mücadelesi verecek. Türkiye şampiyonu olacak takım 2021-2022 sezonunda ülkemizi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkını kazanacak.

Turkcell Kadınlar 1. Ligi grupları şöyle:

A Grubu:

Beşiktaş, Fatih Vatan Spor, Amed Sportif Faaliyetler, İlkadım Belediyesi

B Grubu

Ataşehir Belediyespor, Hakkarigücü Spor, Adana İdmanyurduspor, 1207 Antalyaspor

C Grubu

ALG Gaziantep Spor, Fomget Gençlik, Kireçburnu, Dudullu

D Grubu

Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, Konak Belediyespor, Karadeniz Ereğli, Kayseri Gençlerbirliği - İSTANBUL

Ataşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu
Ataşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 13:10:11. #1.14#
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