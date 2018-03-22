Ataşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı Şampiyonluk Maçına Çıkıyor

TFF Kadınlar 1. Futbol Ligi'nin 16. haftasında yenilgisiz lider Ataşehir Belediyespor, Samsun ekibi İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor karşısında galip gelirse şampiyon olacak.

18 hafta boyunca 10 takımın mücadele ettiği ligde, 15 maçta 14 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan Ataşehir Belediyespor'un en yakın rakibi Beşiktaş'la arasında 7 puan fark bulunuyor. İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor maçını kazanması halinde Ataşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı matematiksel olarak şampiyonluğu garantileyecek. Mücadele 24 Mart Cumartesi Ataşehir Yenisahra Stadı'nda saat 12.30'da başlayacak.

Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde şampiyon olan takım, ülkemizi şampiyonlar liginde temsil edecek. Ligin ilk yarısında Samsun'da karşılaşan iki takımın mücadelesi 3-0'lık Ataşehir Belediyespor'un üstünlüğüyle sona ermişti. Ataşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları bu maçta Ataşehirli futbolseverlerden destek bekliyor. - İSTANBUL