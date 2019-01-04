Ataşehir Belediyesinden Yaşlılara Doğum Günü Sürprizi

Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket eden Ataşehir Belediyesi, yaşlı vatandaşları unutmadı. Yeni yılla birlikte yaşlı vatandaşları doğum günlerinde evlerinde ziyaret eden belediye personeli, pasta ikramında bulunuyor.

Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğünce hayata geçirilen uygulamayla Ataşehir Belediyesinin Sosyal Yardım Sistemine kayıtlı olan yaşlı vatandaşların doğum günleri tespit ediliyor. Yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret eden belediye çalışanları pasta ve mumları hazırlayıp doğum günlerinde vatandaşlara sürpriz yapıyor. Uygulamanın ilk haftasında doğum günü pastaları alkışlar eşliğinde kesilen vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Doğum günlerinde unutulmayan vatandaşlar, yeni yaşlarının sevincini yaşarken gözyaşlarını tutamadı.

Toplumsal saygı, sevgi ve hoşgörü kurmanın en önemli yollarından birinin yaşlı vatandaşları hatırlama ve değer verme olduğuna inandıklarını ifade eden Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz, "Ömürlerinin büyük bölümünü Ataşehir'de yaşayan, maddi durumları yeterli olmayan ve belediyemizin sosyal yardım sistemine kayıtlı yaşlı vatandaşlarımızı hatırlıyoruz. Onlarla bir araya gelerek dertlerini dinliyoruz. Doğum günlerinde, dileklerini yerini getiriyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA