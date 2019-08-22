Ataşehir Belediyesinden su baskınlarıyla ilgili açıklama

22.08.2019 23:11

Ataşehir Belediyesi, şiddetli yağış nedeniyle dün meydana gelen su baskınları ile ilgili açıklama yaptı.



Ataşehir Belediyesi yaptığı açıklamada, "İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle İçerenköy mahallemizin bazı sokakları yağmurdan olumsuz etkilendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Çamaşırcı Deresi'nin paralelinde yaptığı yol çalışmasında atık su için bir noktaya kadar geniş kollektörler yerleştirdi. Ancak söz konusu kollektörler D-100 (E-5) Karayolu'nun altından geçirilmediği için, dünkü yağışla beraber İlçemizde taşkınlar yaşandı. Ata Sokak'taki su taşkınına da İSKİ'nin kollektörü neden oldu. Oysa Ataşehir Belediyesi 3 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İBB'ye bağlı İSKİ'ye başvurarak geniş kollektörün karayolunun alt tarafından da uzatılmasını talep etti. Geçen bu süreye rağmen gerekli çalışmalar yapılmadı ve dünkü mağduriyet yaşandı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yönetimiyle yapılan son görüşmede sorun bir kez daha iletildi, İSKİ de ihale sürecini başlattı. Yıllardır süren sorun, İSKİ tarafından kısa sürede çözülecek.



Bu olay dolayısıyla mağduriyet yaşayan vatandaşlarımıza üzüntülerimizi bir kez daha bildirir, sorunun çözümünün takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA