Ataşehir Belediyesinden gıda üretim ve satış yerlerine denetim
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Ataşehir, Güncel

Ataşehir Belediyesinden gıda üretim ve satış yerlerine denetim

Ataşehir Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gıda üretim ve satış yerlerine yaptığı denetimleri sıklaştırdı.

24.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:18
Ataşehir Belediyesinden gıda üretim ve satış yerlerine denetim

Ataşehir Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gıda üretim ve satış yerlerine yaptığı denetimleri sıklaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, önlemler dahilinde restoran, lokanta ve fırın gibi gıda üretim ve satış yerleri ile market ve diğer iş yerleri daha sık denetliyor.

Ekipler, paket servise geçen restoranları tek tek kontrol ederken, açık durumda olan ve faaliyetlerine devam eden iş yerlerine "gel-al" ve "paket servis" hizmeti yapmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Ayrıca ekipler, işletmelerde müşteri olup olmadığı ve servis açılıp açılmadığı da denetlerken, alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirme yapıyor.

Bu arada, belediyeye bağlı zabıta ekipleri semt pazarlarındaki hijyen önlemlerini, marketlerdeki fiyat artışlarını takip etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA

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