Ataşehir Belediyesi'nden yolsuzluk iddialarına ilişkin açıklama
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Ataşehir Belediyesi'nden yolsuzluk iddialarına ilişkin açıklama

Ataşehir Belediyesi'nden yolsuzluk iddialarına ilişkin açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ataşehir Belediyesi tarafından, medyada yer alan ve yolsuzluk iddiası içeren haberlerle ilgili açıklama yapıldı.

Ataşehir Belediyesi tarafından, medyada yer alan ve yolsuzluk iddiası içeren haberlerle ilgili açıklama yapıldı.

Ataşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "16 Nisan tarihli bazı basın yayın organlarında servis edilen haberde imar durumunda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin açıklamamız aşağıda yer almaktadır.

Habere konu olan binalar, İçerenköy Mahallesi'nde 205 pafta, 3278 ada 167 parselde 3 blok halinde inşa edilmiştir.

Projelerde yaptığımız detaylı incelemeye göre;

1988 tarihinde kat maliklerinin kurduğu yapı kooperatifinin talebi üzerine 3 blok için yapı ruhsatı verilmiştir.

Yapı ruhsatı verildiği tarihten sonra, kooperatif tarafından 1 blok tamamlanmış, diğer iki blok yapılmamıştır.

Bu süre içinde Kooperatif varlığına son vermiş, 2014 yılında malikler kalan 2 blok için inşaat ruhsatı talep etmiştir.

Söz konusu bölgede parselin emsal değeri 1986 yılına kadar 1.8'iken, bu tarihten sonra 2.07 değerine çıkarılmıştır.

1988 yılında ise 100 daireyi sağlayan kooperatifler için emsal değeri % 15 oranında artırılmış ve kooperatif binaları da bu değere göre ruhsatlanmıştır.

Söz konusu 3 blokluk binanın 1988 yılında inşa edilen ilk bloğuna % 2.07 emsal ve kooperatiflere tanınan %15'lik artırım hakkı gözetilerek ruhsat verilmiştir.

2014 yılındaki ruhsat talebi ise, kooperatif varlığını sonlandırdığı için kooperatiflere verilen %15'lik artırım düşürülmüş ve mevcut 2.07 emsal değerine göre inşaatlara emsal hesabı yapılmıştır.

Her 3 blok içinde iddia edildiği biçimde herhangi bir emsal fazlalığı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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