Ataşehir Belediyesi, Kayışdağı Ormanı'nda temizlik çalışmalarını sıklaştırdı
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Ataşehir Belediyesi, Kayışdağı Ormanı'nda temizlik çalışmalarını sıklaştırdı

Ataşehir Belediyesi, Kayışdağı Ormanı'nda temizlik çalışmalarını sıklaştırdı
Bültenler - Haberler | Güncel

Kayışdağı Ormanı'nda, piknik yapanların bıraktığı çöpler, ormanlarımızın nasıl tehdit altında olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sigara izmaritleri, pet şişeler, cam şişe kırıkları, naylon poşetler hatta yapılan mangaldan kalan kömürler ormanın her yanına saçılmış durumda.

Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ayten Kartal ve Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Ali Çağnış'ın da katılımıyla Kayışdağı Ormanı'nda gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında ormanı tehdit eden tonlarca çöp toplandı.

Kaynak: Bültenler

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