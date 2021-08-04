Ataşehir Belediyesi, Kayışdağı Ormanı'nda temizlik çalışmalarını sıklaştırdı

Kayışdağı Ormanı'nda, piknik yapanların bıraktığı çöpler, ormanlarımızın nasıl tehdit altında olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.