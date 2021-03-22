Ataşehir Belediyesi Dünya Su Günü'ne dikkat çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ataşehir Belediyesi Dünya Su Günü'ne dikkat çekti

22.03.2021 13:44 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:48
Ataşehir Belediyesi Dünya Su Günü'ne dikkat çekti

22 Mart Dünya Su Günü'nde suların daha verimli kullanımına dikkat çekmek için Ataşehir'deki ev ve işyerlerine bilgilendirme ziyareti yapan Ataşehir Belediyesi ekipleri, musluk perlatörü dağıttı.

22 Mart Dünya Su Günü'nde suların daha verimli kullanımına dikkat çekmek için Ataşehir'deki ev ve işyerlerine bilgilendirme ziyareti yapan Ataşehir Belediyesi ekipleri, musluk perlatörü dağıttı.

Muslukların ucuna takılan ve akan suyu havayla karıştırıp ıslanma etkisini artıran perlatörler, daha az su tüketimiyle tasarruf sağlıyor.

Mevcut su kaynaklarının daha iyi korunabilmesi için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki ev ve işyerlerine yüzde 50'ye varan oranlarda verimlilik sağlayan musluk perlatörleri dağıtılmaya başlandı. Ekipler, suların daha verimli kullanılabilmesi için bilgilendirme broşürleri dağıtıp, talep eden ev ve işyerlerine perlatörlerin takılmasında yardım ediyorlar.

Son yüzyıl içerisinde dünya nüfusu 3 kat büyürken su kaynaklarına olan talep 7 kat artış gösterdi. Aynı zamanda temiz su kaynakları kirlenirken, iklim değişikliği nedeniyle yağış dengeleri de bozuluyor. Tarımda yanlış sulama su sarfiyatını arttırıyor ve ormanlar yok oluyor, havadaki nem dengesi bozuluyor.

Buna karşın tüm insanların su tasarrufu konusunda daha bilinçli ve duyarlı davranması bir zorunluk haline geldi. Çünkü sağlıklı bir birey olmak için, her insanın günde yaklaşık 2 litre suya ihtiyacı var.

Günlük hayatta suyu daha verimli kullanmak için; basınçlı musluk kullanarak su tüketimi yarı yarıya düşürebilir, bozuk musluklar tamir edilerek yılda 1 ton su, bulaşıklar makinede yıkanarak yılda 40 ton su tasarrufunda bulunulabilir.

Bunun yanı sıra tüketilen gıda ve kullanılan diğer ürünler için de dolaylı olarak su harcanıyor. Gıda ve diğer ürünlerin üretimi için dolaylı olarak kullanılan suya, sanal su deniliyor. Örneğin 1 pamuklu t-shirt için 2 bin 720 litre, 1 fincan kahve için 140 litre su kullanılıyor. İhtiyacımız olan kadarını tüketerek de su ayak izimizi azaltabiliriz. - İSTANBUL

Ataşehir Belediyesi Dünya Su Günü'ne dikkat çekti
Ataşehir Belediyesi Dünya Su Günü'ne dikkat çekti
Ataşehir Belediyesi Dünya Su Günü'ne dikkat çekti
Ataşehir Belediyesi Dünya Su Günü'ne dikkat çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Celal Adan Pervin Buldan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Türkan Şoray Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Ünal Karaman Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ataşehir Belediyesi Dünya Su Günü'ne dikkat çekti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 13:52:13. #1.16#
title