Ataşehir Belediyesi aşevinde hazırlanan iftar yemeklerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

Ataşehir Belediyesi, ramazanın başlamasıyla birlikte aşevinde yemek dağıtım kapasitesini arttırarak hizmet vermeye başladı.

Ataşehir Belediyesi, ramazanın başlamasıyla birlikte aşevinde yemek dağıtım kapasitesini arttırarak hizmet vermeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, aşevinde özenle hazırlanan iftar yemekleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine sıcak olarak teslim ediliyor.

Sıcak yemek dışında ayrıca dağıtılacak kolilerin içinde de temel gıda ve kuru bakliyat gibi ailelerin ihtiyaç duyacağı ürünler bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, bu yıl da salgınla mücadele kapsamında iftar sofralarında bir araya gelinmeyeceğini belirterek, "Başta kendiniz olmak üzere aileniz ve sevdikleriniz için lütfen önlemlerden taviz vermeyin. Maske ve mesafe kuralları bugün her zamankinden daha fazla önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Fırınlar denetlendi

İlçede ramazan ayının başlamasıyla Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü personelinden oluşan ekiplerce fırınlara yönelik denetimler artırıldı.

Önlemler kapsamında ilçedeki fırınlarda denetim yapan ekipler, çalışanların maske ve eldivenlerini kontrol etti, fırın sahiplerine ve vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları gerektiği hatırlatıldı. Ekipler, ekmek, pide gibi ürünlerin hijyen, etiket ve gramajlarının da denetimini gerçekleştirdi.

İlçede fahiş fiyat uygulaması yapmak isteyen firma ve işletmelere yönelik de denetimler artırılacak. İlçe Kaymakamlığına resmi olarak gerekli bilgilendirmeler yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz