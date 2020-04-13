Ataşehir Belediye Meclis Üyesi Uğurcan Demir, koronavirüsten hayatını kaybetti
Ataşehir Belediye Meclis Üyesi Uğurcan Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
13.04.2020 22:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 22:10
Ataşehir Belediye Meclis Üyesi Uğurcan Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Demir'in vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.
İlgezdi, mesajında şunları kaydetti:
"Ataşehir Belediye Meclis üyemiz, yol arkadaşımız, canım yavrum Uğurcan Demir'i kaybettik. Daha 27 yaşındaydı. Hayat doluydu. Koronavirüs aramızdan aldı. Sözün bittiği yer burası. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağolsun."
Kaynak: AA