Ataşehir Belediye Başkanı kimdir? Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hangi partili?
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Ataşehir Belediye Başkanı kimdir? Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hangi partili?

26.02.2021 14:14 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:17
Ataşehir Belediye Başkanı kimdir? Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hangi partili?

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi gösterdiği faaliyetler ve çalışmalar ile gündem oluyor. Vatandaşların da merak konusu haline gelen Ataşehir Belediye Başkanı hakkında Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdihangi partili ve Ataşehir Belediye Başkanı kimdir gibi sorular soruluyor.

Ataşehir Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Ataşehir Belediye Başkanı kimdir? Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hangi partili?

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BATTAL İLGEZDİ KİMDİR?

11 Mart 1959 tarihinde Malatya'da doğan Battal İlgezdi, İlkokulu Malatya'da okudu. Daha sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a taşındı ve ortaöğrenimini burada tamamladı. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olan Battal İlgezdi, aile şirketlerinde görev alarak ticaret hayatına atıldı.

Öğrencilik yıllarında katıldığı siyaset yaşamını, 1984 yılında SODEP'de sürdürmeye başladı. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katıldı ve yedi yıl İstanbul Ümraniye İlçe Başkanlığı görevini sürdürdü. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Sekreterliği görevlerinde aktif siyaset yaptı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunda da görev aldı.

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ataşehir Belediye Başkan Adayı olarak katılan Battal İlgezdi, seçimi kazanarak yeni ilçe olan Ataşehir'in kurucu belediye başkanı oldu.

Ardından 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerini de kazanan Battal İlgezdi, üç dönemdir Ataşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor.

Evli olan Battal İlgezdi, Fransızca biliyor.

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