Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem'den engelli vatandaşa düğün sözü

İSTANBUL - Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, engelli vatandaşa seçim hediyesi olarak düğün sözü verdi.

Ataşehir'de seçim çalışmalarını sürdüren Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem,

Yenisahra Mahalle'sin de yaptığı esnafı ziyareti sırasında engelli bir vatandaş ile uzun süre sohbet etti. Engelli vatandaşa düğün sözü veren Erdem, vatandaşların sorunlarını dinledi.

45 yaşındaki Mustafa Özdemir'in hiç evlenmediğini öğrenen Erdem, "Bütün düğün masrafın Ataşehir Belediyesi'nden olacak. Ben yapmayacağım sözü vermem. Seni evlendireceğiz. Evleneceksin 1 Nisan'dan sonra" şeklinde konuştu.

Erdem'den Ataşehir'e Belediye Başkanı olduğunda evlendireceği sözünü alan Engelli Mustafa Özdemir'in, "Sözleri alıyoruz, hayırlısı olsun. Ev bakılacak, yuva kurulacak. İş yok engelliyim. Başkan söz verdi, İnşallah evleneceğim" dedi.

Kaynak: İHA