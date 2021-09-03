Ataşehir, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda tek yürek
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Ataşehir, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda tek yürek

Ataşehir, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda tek yürek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 24 takımın mücadele ettiği 32. turnuvada, A Milli Kadın Voleybol Takımı oynadığı 7 maçı kazanarak yarı finale yükseldi.

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 24 takımın mücadele ettiği 32. turnuvada, A Milli Kadın Voleybol Takımı oynadığı 7 maçı kazanarak yarı finale yükseldi. Bugün Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak yarı final müsabakasında A Milli Kadın Voleybol Takımının rakibi ise Sırbistan olacak.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "3 Eylül Cuma günü, saat 18.00'de oynanacak Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki milli maçımızı Ataşehirli komşularımıza izletmek için dev ekran hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Sizleri de milli heyecanımızı ortak olmak için Atatürk Mahallemizde bulunan Park 8'e bekliyorum. A Milli Kadın Voleybol Takımımıza başarılar diliyorum. İnanıyorum ki yarı final başarılarını finale taşıyarak bizleri bir kez daha gururlandıracaklar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'la karşılaşacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'la karşılaşacak
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Ataşehir, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda tek yürek - Haberler Spor
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