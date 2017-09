Ataş: "O Terör Örgütü Elebaşısıdır. Ona Fetullah Denilemez, Denilmemesi Gerekir"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Atletle fotoğraf çektirmekle halkın adamı olunmaz. Halkın adamı, milletin mücadelesine saygı duymakla, milleti anlamakla, milletin hassasiyetlerini dikkate almakla olur. 15 Temmuz gecesi ekranlara bağlanarak, canına kastedilmek üzereyken o kadar kritik bir anda tüm milletimizi sokağa davet eden, 'Halkın gücünün üzerinde güç tanımıyorum.' diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı tavırla milletin adamı olunur, milletin yüreklerinde yer edinilir." değerlendirmesini yaptı.



Sarıoğlu, Aile Yaşam Merkezi'nde 6'ncısı toplanan AK Parti Kahramankazan İlçe Teşkilatı Olağan Kongresi'ne katıldı.



Bakan Sarıeroğlu, buradaki konuşmasına, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulunarak başladı.



Sarıeroğlu, 2001'den 2017'ye kadar yapılan 5 genel seçim, 4 halk oylaması ve 3 yerel seçimde, milletin desteği ve teşkilatların azmi, ruhuyla millete hizmet etmek için çalıştıklarını ifade etti.



Türkiye'nin dört bir yanında aynı anda kongreler gerçekleştirildiğini dile getiren Sarıeroğlu, AK Partinin mensubu olmanın onurunu, gururunu yaşadıklarını söyledi.



Sarıeroğlu, 15 Temmuz gecesinde tarihin en karanlık gecelerinden birinin yaşandığını belirterek, "Bu geceye sadece 'darbe girişimi' demek yetersiz kalır. Ülkemizi işgal etmek istediler. Bayrağımızı indirmek, vatanımızı bölmek istediler." dedi.



Ankara'nın o gece ölümü korkuttuğunu, canını ortaya koyduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, 25 ilçenin ülkeye, vatana, bayrağa sahip çıktığını kaydetti.



Sarıeroğlu, "Eğer o gece, o direniş ruhu, o kahramanlık destanı yazılmasaydı belki bugün burada bu çatı altında olamayacaktık. Öldük, belki çok gazimiz oldu ama ülkemizi teslim etmedik. Boyun eğmedik, bayrağımıza, ezanımıza sahip çıktık. Allah sizlerden razı olsun." diye konuştu.



Darbe girişiminin Ankara'daki merkez üssünün Kazan olduğunu, tüm Kazan halkının canını siper ederek kahramanlık destanı yazdığını anımsatan Sarıeroğlu, ilçenin "kahraman" unvanını sonuna kadar hak ettiklerini vurguladı.



"Biz ülkemize vatanımıza sahip çıkacağız"



Kahramankazan halkına o gece yaptıkları için teşekkür eden Sarıeroğlu, burada 6 şehit verildiğini, 92 gazi olduğunu söyledi.



Sarıeroğlu, şöyle konuştu:



"O gün Ankara, İstanbul ve 79 ilimizde Aliya İzzetbegoviç'in, 'Ölmeye hazır olan insanlar, ölmeye hazır olmayanlara karşı her zaman galip gelirler' sözünün tamamen yansımasını yaşattılar. Biz korkakların karşısında, hain Fetullahçı Terör Örgütü'nün karşısında 40 yıldır bu ülke içerisinde sinsice örgütlenen kötü planları bu ülkeyi bölmeye, insanları birbirine düşürmeye yönelik, kardeşliğimizi yok etmeye yönelik planlarını o gece biz onların o korkakça planlarının hepsini cesaretimizle, inancımızla, imanımızla, Rabbimizin de yardımıyla birlik, beraberlik kardeşliğimizle inşallah yok ettik. Mücadelemiz hala devam ediyor. Bundan sonra da nasıl 15 Temmuz gecesi vatanımız, bayrağımız söz konusu olduğunda, aynen ecdadımızın bize bıraktığı o ruhla kendimizi ortaya koyduysak bundan sonra da ülkemiz üzerinde hain planı olan varsa bu ülkede kaos çıkarmak, algı çalışmalarıyla ülkemiz içerisinde karışıklık çıkarmaya çalışanlar olursa aynen 15 Temmuz gecesindeki ruhla tek yürek, tek millet olarak karşılarında olmaya devam ederiz. Bunu başta Pensilvanya'daki zat olmak üzere bu ülke üzerinde hain ve kirli planı olan herkes göz önünde bulundursun. Biz ülkemize, vatanımıza sahip çıkacağız."



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından içeride ve dışarıda Türkiye üzerinde oyunlar oynanmaya devam edildiğine işaret eden Sarıeroğlu, bir yandan 15 Temmuz'un yaralarını sarmaya, diğer yandan da ekonomi üzerinde yaşanan oyunlara karşı direnci artırmaya çalıştıklarını, istikrarlı bir Türkiye'nin devamı için gereken adımları attıklarını söyledi.



Sarıeroğlu, ülkeye hizmet ederek bütün sıkıntıların giderildiğini, güçlü, büyük Türkiye yolunda emin adımlar atarak ülkenin bu noktaya getirildiğini, artık bu noktalardan geriye gidiş diye bir durumun söz konusu olamayacağını kaydetti.



16 yıl içinde ne zaman ilerlemek üzere adım atmaya çalışsalar önlerine engeller çıkarıldığına dikkati çeken Sarıeroğlu, bu süreçlerin tamamını milletin yardımıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle ve teşkilatlarının Erdoğan'ın arkasında dimdik duruşuyla aştıklarını aktardı.



Sarıeroğlu, "Bu süreçlerin en son halkasıydı yaşadığımız 15 Temmuz ama bitmedi, hala devam ediyorlar ama biz de savunmamıza, mücadelemize devam edeceğiz hem içeride hem dışarıda." dedi.



"Terörle mücadele edilmesinden neden bu kadar rahatsızlar"



Terörle mücadele sürdürülürken ana muhalefet partisinin bu durumdan rahatsız olduğunu belirten Sarıeroğlu, terörle mücadele sırasında güvenlik güçlerinin şehit edilmesiyle ilgili ana muhalefet partisinden herhangi bir ses duyamadıklarını söyledi.



Terörle mücadele operasyonlarında kullanılan silahlı insansız hava araçlarına ve yapılan operasyonlara yönelik ana muhalefet partisinden yoğun şekilde sesler geldiğini ifade eden Sarıeroğlu, "Ben anlamakta güçlük çekiyorum. Terörle mücadele edilmesinden neden bu kadar rahatsızlar?" şeklinde konuştu.



Bakan Sarıeroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Atletle fotoğraf çektirmekle halkın adamı olunmaz. Halkın adamı milletin mücadelesine saygı duymakla milleti anlamakla, milletin hassasiyetlerini dikkate almakla olur. Atletle fotoğraf çektirmekle halkın, milletin adamı olunmaz. 15 Temmuz gecesi ekranlara bağlanarak, canına kastedilmek üzereyken o kadar kritik bir anda tüm milletimizi sokağa davet eden, 'Halkın gücünün üzerinde güç tanımıyorum.' diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı tavırla milletin adamı olunur, milletin yüreklerinde yer edinilir. Söz konusu vatansa her şeyi teferruat sayarak milletin adamı olunur. Maalesef bir garabetle karşı karşıyayız. Hem taş üstüne taş koymuyorlar hem de yapmış oldukları açıklamalarla, faaliyetlerle atmış oldukları adımlarla yaptığımız mücadeleleri milletimizin birlik beraberlik ruhunu zedeleyeci şekilde ayak bağı oluyorlar. İnşallah bunca seçimde milletimiz izin vermedi bundan sonra da hizmet etme yolunda kendilerine hizmetkar olma yolunda takoz, engel koyanlara izin vermeyecek."



15 Temmuz'un ekonomik anlamda yarattığı sıkıntılı süreçte işverenlerin istihdam seferberliğine sahip çıktığını aktaran Sarıeroğlu, son 7 ayda 1 milyonun üzerinde istihdam artışı gerçekleştirildiğini, işsizlik oranlarının düşürüldüğünü, ihracatta rekorlar kırılmaya devam edildiğini belirtti.



"Herkes kör olmuşken Türkiye Arakan'ı gördü"



Bir yol haritası hazırladıklarını, gelecek dönemde istihdam artışıyla ilgili çalışmaların öncelikleri olacağını ifade eden Sarıeroğlu, yeni yasama döneminde taşeronda çalışanlar için kamuda istihdam imkanlarını geliştirici, çalışma şartlarını daha da iyileştirici düzenlemeleri gerçekleştireceklerini bildirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Arakanlılara yardım ulaştırdığını hatırlatan Sarıeroğlu, "Herkes kör olmuşken Türkiye Arakan'ı gördü, sağır olmuşken Türkiye Arakan'ı duydu, dilsiz olmuşken Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız bütün dünyaya haykırdı. Nerede bir mazlum, mağdur olursa olsun, nerede acı çeken bir Müslüman kardeşimiz olursa biz haykırmaya, onların yanında olmaya el uzatmaya devam edeceğiz." dedi.



"Onun asıl ismi Fetullah değildir"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş da 2001'de insanların yarınlarına umutla bakamadığı bir Türkiye olduğunu hatırlatarak, 2002'de iktidara gelen AK Parti sayesinde Türkiye'nin birçok alanda olumlu anlamda geliştiğini ve değiştiğini anlattı.



Ataş, 16 yıllık iktidarları döneminde hizmet vermeye çalışırken demokratik yollarla AK Partinin yolunu kesemeyenlerin, demokratik olmayan yolları denemek suretiyle Türkiye'nin önünü kesmeye çalıştığını ifade etti.



2016'ya kadar bir çok yöntem denendiğini, en sonunda 15 Temmuz'da hain darbe girişiminin gerçekleştirildiğini belirten Ataş, "O kişiye Fetullah denilmesini de asla tasvip etmiyorum. Fetullah kelimesi ona yakışmaz, o alçağın birisidir. O terör örgütü elebaşısıdır. Ona Fetullah denilemez, denilmemesi gerekir. Onun asıl ismi Fetullah değildir zaten. Onun için kullanırken Fetullah kelimesini asla o alçağa kullanmamanızı diliyorum." dedi.



Ataş, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin Türkiye'yi işgal planı olduğuna işaret ederek, "Eğer Türkiye'de o gün darbe planıyla başarılı olabilselerdi bugün Türkiye'yi bölmek isteyen terör örgütleri ülkemizi işgal edeceklerdi. Planları buydu, Rabbim onlara bunu da başarılı kılmadı." diye konuştu.



Kahramankazan ilçesindeki vatandaşların 15 Temmuz darbe girişiminde canlarını siper ettiklerini hatırlatan Ataş, kongrenin hayırlı olmasını diledi.



Kongreye, TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, bazı AK Parti milletvekilileri, bazı ilçe başkanları ile ilçe belediye başkanları da katıldı.