Ataş: "Katliamları Yapanlar, Ülkenin Kardeşliğini Hazmedemeyenlerdir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, PKK'nın 1993 yılında Sivas, Erzurum, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi ve Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde yaptığı toplu katliamlara ilişkin, "Bunların hepsi 1993 yılında birkaç ay içinde peş peşe yaşanan hadiselerdir. Bütün bunları yapan kimlerdir? Vatan hainleridir. Bunlar 15 Temmuz'u yapmaya kalkışan vatan hainlerinin bir parçasıdır." dedi.



Ataş, 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 kişi için Başbağlar'daki Kültür Evi önünde düzenlenen anma törenine katıldı.



Mustafa Ataş, burada yaptığı konuşmada, 24 yıl önce 33 vatan evladının kalleşçe ve hunharca katledildiğini söyledi.



Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Ataş, "Sivas Madımak Otel'de 2 Temmuz 1993 tarihinde 33 vatandaşın provokasyon sonucu öldürülmesinden 3 gün sonra Başbağlar'da yapılan katliamla milletin hassas duyguları harekete geçirilmeye çalışıldı. Başbağlar katliamı, özellikle burayı seçmek suretiyle bu ülkenin, bu milletin en hassas duygularını harekete geçirmek suretiyle acaba bugün de planlandığı gibi 'bu ülkede bir çatışma meydana getirebilir miyiz?' diye sinsi planların sonucudur." dedi.



"Katliamları yapanlar, ülkenin kardeşliğini hazmedemeyenlerdir"



"Bu millet, zor bir coğrafyada, bin yıllık tarihte Alevi, Sünni, Kürt, Türk ve diğer etnik yapılarla yıllardır kardeşçe yaşanmasını becerebilmiş bir toplumdur." diyen Ataş, 1993 ve 1994 yıllarının ülkenin terör olaylarının en karanlık yılları olduğuna dikkati çekti.



1993 yılında Silvan, Sivas, Erzurum ve Başbağlar'da vatandaşların şehit edildiğini dile getiren Ataş, şöyle devam etti:



"Bunların hepsi 1993 yılında birkaç ay içinde peş peşe yaşanan hadiselerdir. Bütün bunları yapan kimlerdir? Vatan hainleridir. Bunlar 15 Temmuz'u yapmaya kalkışan vatan hainlerinin bir parçasıdır. Bu ülkenin asla kalkınmasını istemeyenlerdir. Bu ülkenin kardeşliğini hazmedemeyenlerdir. Bu ülkede Kürtler ile Türklerin birlikte yaşamasını hazmedemeyenlerdir. Bu coğrafyada Aleviler ile Sünnilerin kardeşçe yaşamasını hazmedemeyenlerdir."



"Sivas dosyasının yeniden ele alınması gerekiyor"



Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da Sivas ve Başbağlar'daki katliamların aynı kişilerin senaryoları olduğunu belirtti.



Bu olayları gerçekleştirenlerin, milleti birbirine düşürmeyi amaçladığını ifade eden Yapıcıoğlu, "Allah'a hamd olsun hainlerin planları tutmadı ve hiçbir zaman da başarılı olamayacaklar. Olayın mağdurları adına hükümetten sayın bakanımızdan bir talebimiz vardır. Başbağlar katliamının sanıkları derdest edilip yargı önüne çıkarılsın istiyoruz. Yani faili meçhul kalmasın bu olayın üstü örtülmesin, zaman aşımına terk edilmesin. Sivas dosyasının yeniden ele alınması gerektiği düşüncesindeyiz." dedi.



Başbağlar köyü muhtarı Ali Akarpınar da halkın ve devletin içine sızmış ihanet şebekelerine 15 Temmuz'da iyi bir ders verildiğini vurgulayarak, tank, bomba ve mermilere korkusuzca göğsünü siper eden Türk milletine şükran ve minnet duyduklarını söyledi.



Konuşmaların ardından Ataş ve Yapıcıoğlu ile programa katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Başbağlar Şehitlik Anıtına çelenk sundu, dua etti.



Anma programı, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi.



Törene, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, Erzurum Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İlyas Çapoğlu, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi ile katliamda hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla vatandaşlar katıldı.