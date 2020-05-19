Ataş ailesinin boşalttığı evde, 60 yılan yakalandı
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Ataş ailesinin boşalttığı evde, 60 yılan yakalandı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Ataş ailesi, eve giren yılanlar nedeniyle akrabalarına taşınmak zorunda kalmıştı.

Ataş ailesinin boşalttığı evde, 60 yılan yakalandı
19.05.2020 13:27 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:27

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Ataş ailesi, eve giren yılanlar nedeniyle akrabalarına taşınmak zorunda kalmıştı. Belediye ekiplerinin de ilaçlama yaptığı evlerine dönmek için yardım bekleyen aile, şu ana kadar evde yaklaşık 60 yılan yakaladıklarını söyledi.

Yüksekova'ya 12 kilometre uzaklıktaki Bataklı köyünde, tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesi, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte korku dolu günler yaşamaya başladı. Geçen yıl MS (Multiple Skleroz) hastalığına yakalanan 4 çocuk babası Davut Ateş (39), sıcaklığın artmasıyla birlikte evlerinde boyları 1 metreyi aşan yılanlar görmeye başladıklarını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi. Ataş ailesi, yılan kabusu yüzünden 5 Mayıs'ta evlerini terk ederek Davut Ataş'ın ağabeyinin evine yerleşti. Bu tarihten sonra her gün eve giderek yılanları kontrol eden aile üyeleri, şu ana kadar yaklaşık 60 yılan yakaladıklarını söyledi. Aile üyeleri, yakaladıkları yılanları torbalara koyarak doğal yaşam alanlarına bırakıyor. 

Yaklaşık 2 haftadır akrabalarının evinde yaşayan Ateş ailesi, kendilerine uzanacak yardım eli beklediklerini ve evlerine dönmeyi istediklerini söyledi. Ailenin yerleştiği evin sahibi Ağabey Sabri Ataş, "Şu ana kadar evden 60 yılan çıkardık. Kardeşimin ailesiyle birlikte yaşıyoruz ve zor durumdayız. Evin her tarafından yılanlar çıkıyor. Çocukların psikolojileri bozuldu. Hayırseverlerden ve devlet yetkililerden yardım etmelerini istiyoruz" dedi. 'BELEDİYE EKİPLERİ İLAÇLAMA YAPTI'Yılanların çıkması üzerine evlerini terk ettiğini anlatan Sanya Ataş ise çaresiz kaldıklarını belirterek, "Çocuklarım ve hasta olan eşimle birlikte perişan olduk. Yılanlardan dolayı evimize giremiyoruz. Şu an kadar evden 60 yılan çıkarıldı. Her gün evi kontrol ediyoruz. Şu ana kadar sadece belediye ekipleri evimizde ilaçlama çalışması yaptı. Ancak hiçbir gelişme olmadı. Çaresiz durumdayız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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