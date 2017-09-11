Ataribox Hakkında Tüm Bildiklerimiz!

Atari ismi video oyunu hayranları arasında hala ün taşıyor. Sonuçta firma, ev konsolu piyasasını oluşturan firma. Yalnız Atari'nin en son 1993'te çıkardığı Jaguar büyük bir başarısızlıktı. O zamandan bu zamana Atari markası defalarca el değiştirdi, iflasın eşiğinden döndü ve sosyal oyunları ve çevrim içi kumarı pazarlamaya alıştı.



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Atari zor zamanlar geçirdi, ama Ataribox dev bir hit olursa tüm bu kötü kaderini değiştirebilir. Peki Ataribox ne?



Ataribox, orijinal Atari oyunlarıyla yeni deneyimleri birleştirme vaadiyle gelen, konsol dünyasındaki beklenen bir geri dönüş. Ama bunun ötesinde, çoğu detay henüz kesinleşmiş değil.



Başka bir deyişle Ataribox, hem yeni hem eski oyunları çalıştıran, fiyatı ve çıkış tarihi henüz belirsiz bir konsol. Tahminimizce 2018'de çıkabilir.



Atari, cihazın içinde "PC teknolojisi" kullanılacağını söylüyor ama bunun dışında donanım hakkında daha detaylı yeni bir bilgi maalesef vermedi. Oyun kumandasının da nasıl olacağı bilinmiyor. Klasik Atari 2600 oyunları tipik olarak joystick kullanıyordu, ama daha yeni oyunlar muhtemelen bir gamepad veya bir dokunmatik cihaz gerektirecektir. Şimdilik detayları beklemekten başka çaremiz yok.



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Hangi oyunların olacağı ise en büyük soru. Bir konsolun çok iyi oyunları olmadığı sürece, ne kadar iyi olduğunun ne önemi var ki? Atari Jaguar'ın en büyük sorunlarından biri buydu. Ama o çok eski bir zamana ve oyunculukta çok farklı bir çağa ait bir cihaz, o yüzden bu iyi bir karşılaştırma olmayabilir.



Atari, Ataribox'un klasik oyunları çalıştıracağını söylüyor. Dijital olarak. Bu ya bu oyunların cihazın içinde kendinden olacağını ya da indirilebilir içerik olarak çevrim içi bulunacağını gösteriyor. Ama gerçekten hit olacak yeni bir konsol için sadece klasik oyunların yeterli olmayacağını düşünüyoruz. Atari, yeni tecrübelerden de bahsediyor, bunun ne anlama geldiği henüz belli değil. Klasik oyunların yenilenmiş versiyonları veya bazı günümüz oyun serilerinin portları olabilir. Belki de yepyeni seriler de görebiliriz.



Bunca belirsizlik içinde yapabileceğimiz tek şey beklemek gibi görünüyor. Umuyoruz ki Atari en kısa zamanda o beklenen geri dönüşünü yapar.





















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