Atari Tekrar Bilgisayar Oyunu Üretmek İstiyor

Şirket yaptığı açıklamada, Atari'nin mobil ve ücretsiz oyunlar yerine PC ve konsollar için "güçlü bir premium oyun sistemi" tarafına yöneleceğini duyurdu.

Buna göre şirket, Tank Fury ve Ninja Fury dahil olmak üzere mevcut mobil yapımların bir kısmınu durduracak veya satacak, "sadık bir kullanıcı tabanına sahip başarılı oyunlar" ise şirket bünyesinde kalacak.

Yapılan bu modeli takip eden ilk oyunlar hali hazırda geliştirme aşamasında ve Nisan 2022'de sona eren mali yılda piyasaya sürülecek. Bu oyunların ne olduğuna dair henüz bir bilgi yok, ancak şirket geçmişten gelen "200 tescilli oyun kataloğundan yararlanmayı planlıyor" bu yüzden muhtemelen oyuncuların tanıdığı oyunlar olacaklar.

CEO Wade J. Rosen "Herhangi bir oyun deneyimiyle amacımız, erişilebilir ve eğlenceli, anlamlı oyun anları sağlamak. Bu, şirketimizin özünü ve tarihimizi geleceğimize bağlayan şey." diyerek şirketin politikası hakkında ipucu verdi.

Şirket, Nisan ayında şirketini Atari Gaming ve Atari Blockchain şeklinde ikiye ayırmıştı. İkinci şirket kripto ve blok zinciri destekli oyunlara ve ve NFT'ler etrafındaki fırsatlara odaklandı. Bir de otel inşa etme planı var.

2021'de genellikle berbat mobil oyunlarla ve boş planlarla ilişkilendirilen Atari markasını canlandırmak için biraz daha çalışmak gerekecek. Şirket, 2015'te yeni Alone in the Dark ve Haunted House oyunları olmak üzere birkaç PC oyunu piyasaya sürmüş ancak ikisi de beklenen etkiyi sağlayamamıştı.

Şirket geçtiğimiz sene VCS isimli cihazını da PC oyunlarına yapılan yatırım başarılı olursa bu cihazın üretilmiş olan son atari olacağını söylemek de mümkün.

Kaynak: Turkmmo