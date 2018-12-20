Atar damarı şişen 10 yaşındaki kız çocuğu başarılı bir operasyonla kurtarıldı

SİVAS - Sivas'ta atar damarı şişen 10 yaşındaki kız çocuk, başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

Sivas'ta 10 yaşındaki Orta Okul 6. Sınıf öğrencisi Emine Yetkin, rahatsızlanıp Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde kız çocuğunda nadir görülen atar damar şişmesi vakası ile karşılaşıldı. Bu durum doktorlar tarafından da şaşkınlıkla karşılaşıldı. Yetkin zaman kaybedilmeden Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

Operasyonu gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Ada yaptığı açıklamada, "Emine bize sol şah damarında balonlaşma şikayetiyle başvurdu. Yaptığımız muayene neticesinde ameliyat edilmesine karar verdik. Daha sonra ameliyat hazırlıklarını tamamladık ve ameliyata aldık. Normal şartlar altında biz, erişkinlerde bu tip balonlaşmaları nadir de olsa görüyoruz. Yalnız bu durum çocuk hastalarda gördüğümüz bir durum değil. Zaten dünya genelinde de çok yaygın bir durum değil. Biz tıp literatürünü taradık, literatürde şimdiye kadar 31 çocuk hasta şah damarında balonlaşma tespit ettik. Yalnız bunlardan sadece 2 tanesi bizim hastamıza benziyordu ve doğuştan gelen bir durum söz konusuydu. Yaptığımız ameliyatta müdahale şekli olarak bir ilk olma özelliği taşıyor. Diğer hastalara böyle bir müdahale yapılmamıştı. Açık ameliyatla şişen şah damarı eski haline dönüştürdük. Şu an hastamızın durumu iyi. Ameliyattan sonra biraz sıkıntıları olabilir. Özellikle çevre bölgelerdeki sinir baslarına, ödeme bağlı geçici tablolar oluşabilir. Konuşma bozuklukları olabilir. Bundan sonra takiplerine, kontrollerine devam edilecektir." dedi.

Emine Yetkin'in babası Hasan Yetkin ise yaptığı açıklamada "Çocuğumuzun atar damarında şişme vardı, genişleme vardı. Onu Kayseri'ye götürdük, oradaki doktorlar 'Bu hastalık binde bir görülen bir hastalıktır.' dediler. Şu an bizim müdahale etme şansımız yok. Sadece film çektiler. Sonra ben tekrar Sivas'a gelerek Üniversitemizde Fatih Hocama gösterdik çocuğumu. O da muayene etti ve beni bekleyin dedi. Bir buçuk ay sonra aradı. Fatih Hocamız ameliyat için hazırlıklar tamam dedi. Bizde getirdik, şükürler olsun ameliyatı iyi geçti. Şu an rabbime şükür çocuğumun yemesi, konuşması yürümesi de her şeyi iyi." ifadelerini kullandı.

Emine Yetkin ise "6. sınıfa gidiyorum, 10 yaşındayım. Boynumda bir şişlik oluşmuştu, doktor amcalarım sağ olsun ameliyat yapıp, sağlığıma kavuşturdular. Çok iyi, çok memnunum. Onlara çok teşekkür ediyorum."şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA