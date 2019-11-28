ATAP'tan AB programlarından yararlanmak isteyen KOBİ'lere destek

28.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:40

Eskişehir'de, Avrupa Birliği (AB) tarafından yaratıcı KOBİ'leri desteklemek amacıyla 7 yıldır toplam 2 milyar 287 milyon avro kaynak oluşturulan UFUK2020 KOBİ Aracı Programı'ndan yeteri kadar yararlanamayan Türk şirketlerini cesaretlendirmek için eğitim verilmesi hedefleniyor.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinin (Teknopark) yönetici şirketi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkının (ATAP) Genel Müdürü Ali İhsan Karamanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bünyelerinde 125 KOBİ'nin bulunduğunu belirterek, bu firmalara ellerinden gelen desteği verdiklerini kaydetti.

KOBİ'lerin AB programlarından yeterli desteği alamadığını belirten Karamanlı, "Eskişehir'deki ATAP şirketleri, Türkiye ölçeğine bakıldığında AB'nin UFUK2020 KOBİ Aracı Programı'ndan iyi yararlanıyor. Entekno, Tvarc ve Magspin adlı üç şirketimiz bu programdan yararlandı ancak bu bizim için yeterli değil. Ülkemizdeki KOBİ'ler bu desteklerden daha fazla yararlanmalı. KOBİ'lerimizin AB programlarından yararlanması için cesarete ve desteğe ihtiyacı var. Önümüzdeki yıllarda gerekli eğitimi ve desteği vereceğiz. Bunun altyapısını kurmaya başladık." diye konuştu.

"AB programlarından faydalanmak zor değil"

UFUK2020 yararlanıcılarından Magspin'in Üst Yöneticisi Hakan Duman ise son 7 yılda AB'nin projelerini başarılı gördüğü KOBİ'lere aktardığı 2 milyar 287 milyon avroluk kaynaktan Türkiye'nin sadece 9,8 milyon avro alabildiğini anlattı.

İspanya'nın 350 milyon avroyu aşkın, 7 üniversitesi bulunan 360 milyon nüfuslu İzlanda'nın da 24 milyon avro civarında destek aldığını dile getiren Duman, şöyle devam etti:

"Bizim aldığımız rakam çok az. Katma değerli ürünler geliştirmeliyiz. Bunu da Türkiye'deki işletmelerin yüzde 99,8'ini oluşturan KOBİ'ler yapacak. KOBİ'leri katma değerli ürünler geliştirmeye yönlendirirsek ülkemiz ivme kazanacak. İhracatta kilogram başına 1,29 dolar kazanıyoruz. Buna karşı 1 kilogram bilgisayarı 600 dolar, 1 kilogram akıllı telefonu da 2-3 bin dolardan ithal ediyoruz."

Duman, UFUK2020'den Türkiye'den sadece 44 proje yönetici şirketin yararlandığını, bunlarının 21'inin İstanbul'da, 16'sının Ankara'da, 3'ünün Eskişehir'de, birer firmanın da İzmir, Bursa, Afyonkarahisar ve Van'da olduğunu bildirdi.

Yararlanıcı olabilmek için takım çalışmasının önemine dikkati çeken Duman, "Üniversite-sanayi iş birliği de önemli. AB programlarından faydalanmak kesinlikle zor değil. Bütün KOBİ'lerin bu programlardan yararlanması gerekiyor. Doğru takım ve planlamayla destek almak çok kolay. Biz de şirket olarak tecrübelerimizi paylaşabiliriz." dedi.

Kaynak: AA