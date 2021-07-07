Atanur Aydın kimdir? Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın kaç yaşında, nereli? Atanur Aydın biyografisi!
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Atanur Aydın kimdir? Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın kaç yaşında, nereli? Atanur Aydın biyografisi!

Atanur Aydın kimdir? Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın kaç yaşında, nereli? Atanur Aydın biyografisi!
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Resmi Gazete'nin 7 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Hakkari İl Emniyet Müdürü görevinden alınarak Van İl Emniyet Müdürü görevine getirilen Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın kimdir? Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın kaç yaşında, nereli? Atanur Aydın hayatı ve biyografisi nedir?

1973 yılında Kars'ta doğan 48 yaşındaki Atanur Aydın, evli ve iki çocuk babasıdır. Son olarak Van İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır. Peki, Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın kimdir? Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın kaç yaşında, nereli? Atanur Aydın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ATANUR AYDIN KİMDİR?

1973 yılında Kars'ta doğan 48 yaşındaki Atanur Aydın, evli ve iki çocuk babasıdır. Son olarak Van İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.

1994 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu. Emniyet Müdürü Atanur Aydın Komiser Yardımcısı rütbesiyle meslek hayatına başlamıştır.

Sırasıyla;

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü,

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü,

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü,

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü,

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü,

Ayrıca Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Teftiş Kurulu Başkanlığında değişik birimlerde ve çeşitli rütbelerde görev yaptı.

19.09.2019 tarih 2019/320 sayılı kararname ile Hakkari İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır. 25.09.2019 günü görevine başladı.

Son olarak Van İl Emniyet Müdürü olarak atanan Aydın, 16.04.2021 itibariyle görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı onaylı atama kararı ile 7 Temmuz 2021 tarihinde Van İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilmiştir.

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Atanur Aydın kimdir? Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın kaç yaşında, nereli? Atanur Aydın biyografisi! - Haberler
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