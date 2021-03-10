Atanamayan öğretmenler, atanma taleplerini anlattı
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Atanamayan öğretmenler, atanma taleplerini anlattı

10.03.2021 20:45 | Son Güncelleme: 10.03.2021 20:51

Atanamayan öğretmenler, atanma taleplerini anlattıKIRŞEHİR – Kırşehir'de, seslerini duyurmak isteyen atanamamış öğretmenlere eğitim sendikaları destek sundu.

Atanamayan öğretmenler, atanma taleplerini anlattı

KIRŞEHİR – Kırşehir'de, seslerini duyurmak isteyen atanamamış öğretmenlere eğitim sendikaları destek sundu.

Cacabey Meydanı'nda yapılan basın açıklamasına Türk Eğitim Sen, Memur Sen ve Eğitim İş destek sundu.

Atama taleplerini yazdıkları pankartlarda da gösteren atanamayan öğretmenler adına Bilgisayar Öğretmeni Döndü Arat ve Sınıf Öğretmeni Ahmet Asiltürk açıklamada bulundu. Yapılan basın açıklamasında; "Gönüllü eğitim neferleri olarak canla başla çalışıyoruz. Atama bekleyen öğretmenlerin temennisi sesimize kulak verilmesi umudumuza ışık olunması, mezun olmuş ve mezun olacak öğretmenlerin hem kendi hem de ülkenin yarınlarına daha umutlu bakılmasına yardımcı olunmasıdır" dediler.

Ücretli öğretmenliğin haksızlık olduğunu ifade eden öğretmenler, "Ücretli öğretmenlik hem atama bekleyen öğretmenlere haksızlık hem de Türk eğitim sistemine vurulmuş bir baltadır. 2018 yılında alınan ücretli öğretmen sayısı 63 bin 656 iken 2019 yılında ise 76 bin 605'dir. Bir yılda 13 bin civarında atama gösteriyor ki, ücretli öğretmenlik artık bir ihtiyaç olmaktan çıkıp eğitimimizin öz politikası haline gelmiştir" dediler.

Basın açıklamasının ardından atanamayan öğretmenler, siyah balon uçurdu.

Atanamayan öğretmenler, atanma taleplerini anlattı
Atanamayan öğretmenler, atanma taleplerini anlattı
Atanamayan öğretmenler, atanma taleplerini anlattı
Atanamayan öğretmenler, atanma taleplerini anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ

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