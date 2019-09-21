21.09.2019 10:48

Atanamayan matematik öğretmeni, mesleğini pastalarına yansıtıyor

Matematikle süslediği butik pastaları Türkiye'ye satıyor

BOLU - Bolu'da mezun olduktan sonra atanamayan matematik öğretmeni Melike Kubilay, hayal ettiği mesleğini KOSGEB yardımıyla açtığı butik pasta dükkanında yaptığı pastalarına yansıtıyor.

Bolu'da, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Melike Kubilay (29), 1 yıl boyunca öğretmen olarak atanabilmek için KPSS sınavlarına hazırlandı. Zorlu sınav hazırlığı sürecinde boş zamanlarında evinde pasta yapan Kubilay, girdiği sınavın ardından atanamayınca öğretmenlik hayalinden vazgeçerek evinde hobi olarak yaptığı pasta işini ticarete dönüştürmeye karar verdi. Çevresinde gördüğü butik pastaları kendisinin de yapabileceğine inanan Kubilay, KOSGEB'e başvurarak girişimcilik kursuna katıldı. Girişimcilik kursunun yanı sıra Bolu ve İstanbul'da butik pasta kursuna da giden Kubilay, 2016 yılının Ocak ayında 'Kremalı Dükkan' adını verdiği iş yerini açtı.

Öğretmen olma hayali bırakıp pastacı oldu

Öğretmenlik hayalinden vazgeçerek pastacı olma serüvenini anlatan Kubilay, "Ortaokuldan itibaren hep matematik öğretmeni olmak istiyordum. Daha sonra formasyon aldıktan sonra KPSS için çalışmaya başladım ama çok zorlu bir süreç. Çoğu kişi de atanamıyor. Ben de atanamadım. O dönemde KPSS'ye çalışırken bu işle uğraşmaya başladım. Birkaç kişide de gördüm ve araştırmaya başladım. Ben bunu yapabilirim diye düşündüğümde KOSGEB'e gittim. 2016 yılının Ekim ayı gibi karar verdim. Ocak'ta da işbaşı yaptım. Buranın açılımı için İstanbul ve Bolu'da eğitimlere katıldım" dedi.

"Hayatın her yerinde matematik var"

Matematiği yaptığı butik pastalarda kullanan ve butik pasta öğreticisi de olacağını ifade eden Melike Kubilay, "Hayatın her yerinde matematik var. Bu pastalarda da kullanıyorum. Altın oran diye bir gerçek var. O yüzden de pastalara da yansıtmamı kolaylaştırıyor matematik. İyiki matematiğin de pastaları da seviyorum. İkisinin birleşmesi çok güzel oldu. Pastaların üzerine matematiksel şekillerle figürler çalışıyorum. Yani aynı matematiği onların üzerinde de çalışabiliyorum. O yüzden ben yine aynı mesleğimi yapmış oluyorum. Sadece bu sefer pasta öğreticisiyim. Yine öğretmenlik yapıyorum. Zaten eğitimlere de başlayacağız. O yüzden öğretmenliği de matematiği de kullanmış olacağım" şeklinde konuştu.

"Büyükşehirlerden pasta talebi almaya başladık"

Yaptığı butik pastalara Türkiye'nin farklı illerinden talep olduğunu söyleyen Kubilay, "İlk yıllarımda daha çok Bolu çevresinden pasta isteniyordu. Ama daha sonra İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir gibi büyükşehirlerden bile pasta talebi almaya başladık. Fiyatları normallere göre pahalı. Dilim başları 12 liradan başlayıp 25-30 liralara kadar çıkıyor. 15 kişilik bir pasta yaklaşık 200 liradan başlıyor ve 450 liraya bile verdiğimiz pastalar var. Bunlar özel üretim pastalar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA