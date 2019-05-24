Atamkulov-Çavuşoğlu ortak basın toplantısı - Atamkulov - NUR

Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov, bu yılın ilk çeyreğinde Kazakistan ile Türkiye arasındaki karşılıklı ticaretin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 632 milyon dolar olduğunu söyledi.

Atamkulov, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 5. Toplantısı'nın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bu yıl iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin kuruluşunun 10. yıl dönümünü kutladıklarını belirten Atamkulov, bugüne kadar iki ülke cumhurbaşkanları başkanlığında 3 kez üst düzey stratejik iş birliği konseyi toplantılarının gerçekleştirildiğini, sonuncusunun da geçen yıl Türkiye'de yapıldığını hatırlattı.

Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra Türkiye'yi ziyaret eden ve ülkeyi destekleyen ilk yabancı ülke cumhurbaşkanı olduğuna dikkati çeken Atamkulov, "(Nazarbayev'in) Elbaşının Kazakistan-Türkiye ilişkilerindeki rolünü vurgulamak istiyorum. O iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin kurucusudur." dedi.

Bakan Atamkulov, 1991 yılından itibaren Nazarbayev'in Türkiye'ye 24 kez çalışma ve resmi ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatarak, aynı zamanda Kazakistan'ın başkentinde Türkiye cumhurbaşkanlarının 15 kez, başbakanlarının 6 kez ağırlandığını aktardı.

Atamkulov ayrıca Nazarbayev'in inisiyatifiyle Türk devletleri arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), Uluslararası Türk Akademisi, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) gibi iş birliği platformları oluşturulduğunu da söyledi.

"Karşılıklı ticaret yüzde 50 arttı"

Ortak Stratejik Planlama Grubu 5. Toplantısı'nda ikili ilişkilerin tüm alanlarını ele aldıklarını ifade eden Atamkulov, şöyle konuştu:

"Kilit nokta cumhurbaşkanlarımızın belirlediği ikili ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak hedefidir. Bu yılın ilk çeyreğinde karşılıklı ticarette yüksek büyüme hızı kaydedilerek 632 milyon dolara ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50'nin üzerinde artış gözlemliyoruz. Ayrıca Kazakistan'da farklı sektörlerde 2 bin 200'ün üzerinde Türk sermayeli firma faaliyet gösteriyor."

Atamkulov, iki ülke arasında 2012'de başlatılan Yeni Sinerji Ortak Ekonomik Programının uygulanmasıyla ilgili faaliyet planını aktifleştirmek istediklerini dile getirerek, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesindeki etkin mekanizmanın Kazakistan ve Türkiye hükümetler arası komisyon olduğunu söyledi.

Toplantıda ulaştırma konusunun da ele alındığını belirten Atamkulov, Kazakistan'ın Avrupa ve Asya arasındaki kıtalararası taşımacılığı geliştirdiğini kaydetti.

Atamkulov, "Kazakistan Atkau Limanı'nı modernleştirdi ve potansiyelini genişletti. Türk yatırımcıları Aktau Limanı'nın ulaştırma ve lojistik gelişmesine aktif şekilde katılmaya davet ettik." dedi.

Bakan Atamkulov, 2013 yılında kurulan Kazakistan Aselsan Engineering ortak firmasının, iki ülke arasındaki askeri alandaki iş birliğinin örneklerinden olduğuna dikkati çekerek, şu an firmanın Türkiye'ye askeri ve sivil ürünlerin ihracatına başladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA