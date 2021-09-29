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ATAMIZIN HUZURUNDAYIZ

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ATAMIZIN HUZURUNDAYIZ

Araştırma MerkezleriATAMIZIN HUZURUNDAYIZSevgili Öğrencilerimiz, Kıymetli Akademik ve İdari Mensuplarımız,Üniversitemizin 25. Eğitim öğretim yılı olan 2021-2022 Akademik Yılı'nın başlaması dolayısıyla 4 Ekim Pazartesi günü saat 10.

Araştırma Merkezleri

ATAMIZIN HUZURUNDAYIZ

Sevgili Öğrencilerimiz, Kıymetli Akademik ve İdari Mensuplarımız,

Üniversitemizin 25. Eğitim öğretim yılı olan 2021-2022 Akademik Yılı'nın başlaması dolayısıyla 4 Ekim Pazartesi günü saat 10. 00'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün edebi istirahatgahı, Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirilecektir. Anıtkabir Tandoğan kapısından giriş yapılarak Aslanlı Yol'da başlayacak tören, Atatürk'ün Mozolesine Çelenk Bırakılması ve Şeref Defteri'nin imzalanmasının ardından sona erecektir.

Akademik personelimizin cübbe, idari personelimizin ve öğrencilerimizin de tören ortamına uygun şekilde giyinmeleri önem taşımaktadır. Törene katılacak öğrencilerimizin, Çankaya Üniversitesi kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları istenmektedir. Atamızın huzuruna çıkacağımız bu özel günde, siz değerli akademik ve idari personelimizi ve öğrencilerimizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Duyuru Ekleme Tarihi : 29. 09. 2021 10: 07

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