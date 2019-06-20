Atambayev hakkında yolsuzluk raporu kabul edildi

Kırgızistan Meclisi, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev hakkında yolsuzlukla ilgili suçlamaların yer aldığı Meclis Araştırma Komisyonu raporunu kabul etti.

Meclis Genel Kurulu, Meclis Araştırma Komisyonunun Atambayev hakkında yolsuzluk iddialarını içeren raporunu değerlendirmek üzere toplandı.

120 sandalyeli Mecliste yapılan oylamada rapor, 5 "hayır" oyuna karşılık 100 "evet" oyuyla kabul edildi.

Raporda, Atambayev hakkında Merkezi Isıtma Kurumunun modernizasyonu, kömür alım ihalesi, Tarih Müzesi binasının modernizasyonu, suç örgütü lideri Aziz Batukayev'in serbest bırakılması, arazi satın alımı ve tarım arazisinin yapılaşmaya açılma konularında suçlamalar yöneltiliyor.

Raporun kabul edilmesinin ardından Başsavcılık, Atambayev'in dokunulmazlığının kaldırılması için Meclise başvurabilecek, dokunulmazlığın kaldırılması halinde de Atambayev hakkında dava açılabilecek.

Kırgızistan'da 2011-2017 yıllarında cumhurbaşkanı olan Atambayev, koltuğunu Sosyal Demokrat Parti tarafından cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday gösterilen ve seçimi kazanan Sooronbay Ceenbekov'a devretmişti.

Atambayev'in cumhurbaşkanlığı görevinden sonra iktidardaki Sosyal Demokrat Partinin başına geçmesi, Meclisteki parti üyelerinin büyük bölümü tarafından tepkiyle karşılanmış ve bu Atambayev ile Ceenbekov'un arasının açılmasına neden olmuştu.

Cumhurbaşkanının yetki, görev ve sorumluluklarını düzenleyen tasarı, Mecliste kabul edilerek yasalaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, devletin sağladığı imkanları kullanan eski cumhurbaşkanlarının siyaset yapmalarına izin vermeyen, eski cumhurbaşkanlarının hukuksal sorumluluklarını yeniden düzenleyen ve dokunulmazlıklarına sınırlama getiren kanun değişikliğini onaylamıştı.

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Atambayev, Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanlığı görevinden ayrılmış ve üyeliğini askıya almıştı.

Atambayev, kurucusu olduğu Sosyal Demokrat Partisi Genel Merkez binası önünde 8 Haziran'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, iktidarın yolsuzlukla mücadele politikasını eleştirerek yaşananlara göz yummakla suçladığı milletvekilleri için "sümüklüler" ifadesini kullanmıştı.

Milletvekilleri, Atambayev'in hakaret içerikli konuşmasına tepki göstermiş, dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla Mecliste bir Araştırma Komisyonu kurmuştu.

Kaynak: AA