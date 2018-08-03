Ataması Yapılan Savcılara Veda Yemeği

Kızılcahamam'da görev yapan Cumhuriyet Başsavcısı Vural Eker ile Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih Özdemir'in Ankara Cumhuriyet Savcılığına atanmaları nedeniyle veda yemeği düzenlendi.

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin 2018 Ana Kararnameleriyle atamaları yapılan Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcısı Vural Eker ve Kızılcahamam Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih Özdemir için Kızılcahamam Hakim Evi'nde veda yemeği düzenlendi.

Yemeğe Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, Eski Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Muşmal, Cumhuriyet Başsavcısı Vural Eker, hakim ve savcılar ile adliye personeli katıldı.

Açılış konuşmasını Cumhuriyet Başsavcısı Vural Eker yaparak veda yemeğine katılan herkese teşekkür etti. Eker cennet köşesi bir ilçede görev yapmaktan memnuniyet duyduğunu ve buradan ayrılmanın üzüntüsü içerisinde olduğunu söyledi.

Program, Eker ve Özdemir'e hediye takdimiyle sona erdi. - ANKARA