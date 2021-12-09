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Ataması Gerçekleştirilen Engelli Öğretmenlerin Dikkatine

Ataması Gerçekleştirilen Engelli Öğretmenlerin Dikkatine
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Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu (Kasım 2021) kapsamında ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin göreve başlama esnasında atamaya esas engelli sağlık kurulu raporunun alındığı hastaneden sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir...

Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu ( Kasım 2021) kapsamında ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin göreve başlama esnasında atamaya esas engelli sağlık kurulu raporunun alındığı hastaneden sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair alınacak sağlık kurulu raporunu ibraz etmeleri gerektiği söz konusu duyuruda belirtilmişti. Ancak Covid-19 salgını nedeniyle bu atama dönemine münhasır olmak üzere, ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin, sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü herhangi bir hastaneden alacakları sağlık kurulu raporu da kabul edilebilecektir.

Ayrıca bu kapsamda ataması gerçekleştirilen engelli öğretmenlerden henüz atandığı ilde göreve başlamamış olanların farklı bir il'e atanma talepleri, illerin alanlar bazındaki öğretmen ihtiyacı dikkate alınmak suretiyle Bakanlığımızca değerlendirilecektir.

Bu nedenle farklı bir il'e atanma talebinde bulunacak öğretmenlerin bu doğrultudaki dilekçelerini 17/12/2021 tarihine kadar bulundukları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine iletmeleri gerekmektedir.

Personel Genel Müdürlüğü

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