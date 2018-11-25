Ataman: İki Avrupa Maçına Rağmen İyi Mücadele Ettik

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 88-81 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Ataman: İki Avrupa Maçına Rağmen İyi Mücadele Ettik

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda  bulunan Ataman, "Hafta içinde iki Avrupa maçı oynamamıza rağmen iyi mücadele  ettik. Klasik bir lig maçı oynadık. THY Avrupa Ligi haftasından gelmemize rağmen  aynı oyunculardan ciddi katkı aldık. Onların performansıyla rahat kazandık. Gönül  istiyor ki bu maçlarda daha az süre alan oyunculardan daha fazla katkı alalım.  Bugün bunu başaramadık. Milli takım haftası var. Allah milli takım heyetine  kolaylıklar versin diyorum." şeklinde konuştu.

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic ise düşük enerji ve  konsantrasyonla oynadıklarını dile getirdi.

Sözlerine Anadolu Efes'i galibiyetinden dolayı tebrik ederek başlayan  Markovic, "Bugün özellikle hücumda ve savunmadaki enerjimiz düşüktü. Böyle güçlü  takımlara düşük enerjiyle oynarsanız kazanma şansınız düşüyor. Bu tarzdaki güçlü  takımlara karşı konsantrasyonunuz düşükse kazanmanız imkansız. Çok düşük enerji  ve konsantrasyonla oynadık. Bu defansif hatalarla kazanmamız çok zordu."  ifadelerini kullandı.

Kaynak: Skorer

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